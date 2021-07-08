Akbank: Tüm kanallarının hizmete açıldı

Akbank, Akbank Internet ve Akbank Mobil'in de devreye girmesi ile birlikte tüm kanallarının hizmete açıldığını bildirdi.

Akbank'ın Twitter hesabından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Kanallarımızı titizlikle yakından izlemeye devam ediyoruz.

Mağduriyet yaşayan müşterilerimizden ve paydaşlarımızdan bir kez daha özür dileriz.

Müşterilerimiz mağduriyetlerinin giderilmesi için aldığımız önlemlere

Akbank.com'dan ulaşabilirler."

Akbank dün akşam saatlerindeki bir önceki duyurusunda ATM'lerimiz yeniden hizmet vermeye başladığını duyurmuştu. Akbank açıklamasının devamında şu ifadelere yer vermişti



"12.07.2021 tarihine kadar tüm diğer banka ATM'lerinden Akbank Kart'ınızla yapacağınız para çekme ve yatırma, kredi kartı borç ödeme ve görüntüleme işlemlerinden diğer bankalar tarafından alınan ücretler iade edilecektir."