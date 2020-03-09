Akbank “Yıl Boyu Caz”da bu ay!

09 Mart 2020

30. Akbank Caz Festivali kapsamında gerçekleştirilen “Yıl Boyu Caz” etkinliklerinin Mart ayı programında; Anıl Şallıel, Crosswinds Project Feat. Okay Temiz gibi isimlerin performansları ve Yekta Kopan’ın konuklarıyla gerçekleştireceği söyleşi yer alıyor.

Pozitif işbirliğiyle gerçekleştirilen Akbank Caz Festivali’nin 30. yılında bütün yıl sürecek caz etkinliklerinin Mart ayı programı “Caz Odada” serisi ile devam ediyor. “Caz Odada”nın bu seferki mekânı İstanbul’un farklı noktalarındaki kitapçılar.

“Yıl Boyu Caz” etkinlikleri kapsamında yazar, sunucu ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan’ın moderasyonuyla gerçekleşecek “Dün, Bugün, Yarın” söyleşilerinin ilki ise; 30 yıllık geçmişiyle Türkiye’nin en uzun soluklu festivallerinden Akbank Caz Festivali’nin dününü, bugününü ve yarınını odağına alıyor. Her yıl caz dünyasının saygın isimlerini buluşturan ve özel projelere ev sahipliği yapan festivalin, Türkiye’deki caz dünyasıyla ilişkisi, festivalin gelişimi ve tarihindeki önemli anlar; Seda Binbaşgil, Derya Bigalı ve Ahmet Uluğ’un katılımlarıyla ele alınıyor.

Mart programı

Mart programı şöyle şekilleniyor:

• “Yekta Kopan ile Akbank Caz 30. Yıl Söyleşileri: Dün, Bugün, Yarın”

14 Mart Cumartesi

Saat: 16.00

Yer: SOHO HOUSE, Beyoğlu

Moderatör: Yekta Kopan

Konuklar: Seda Binbaşgil, Derya Bigalı, Ahmet Uluğ

• Akbank Caz 30. Yıl Konserleri

Anıl Şallıel ve Konukları “166 Days”

24 Mart Salı

Saat 21.30 / Kapı Açılış: 20.30

Yer: Babylon

Anıl Şallıel: Tenor saksafon, Cahit Kutrafalı: Bas gitar, Ekin Cengizkan: Davul

Konuklar:

Deniz Taşar: Vokal, Önder Focan: Elektro gitar, Mustafa İpekçioğlu: Elektro bağlama, Furkan Bilgi: Klasik kemençe, Ergün Şenlendirici: Klarnet, Batu Şallıel: Alto ve soprano saksafon, Burak Dursun: Trompet, trombon, Memduh Akatay: Perküsyon.