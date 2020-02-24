Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi Köln’de

24 Şubat 2020

Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi’ni Almanya’nın Köln şehrinde sanatseverlerle buluşturdu. Köln Yunus Emre Enstitüsü’ndeki sergi, 28 Şubat tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarını kalıcı hâle getirmek, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada tanıtımını gerçekleştirmek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda, köklü medeniyetimizin önemli bir mirası olan hat sanatını yaşatmak ve bu sanatı dünyaya tanıtmak amacıyla hareket eden Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanat dallarından hat-tezhip ve ebru sanatından oluşan ‘Albaraka Hat Koleksiyonu’nu bu kez Almanya’nın önde gelen şehirlerinden Köln’de sanatseverlerle buluşturdu.

Köln Yunus Emre Enstitüsü’nün ev sahipliğinde; Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, Albaraka Kültür Sanat ve Yayıncılık Müdürü Ahmet Faruk Çağlar, Yunus Emre Enstitüsü müdürü Dr. Yılmaz Bulut, Köln Eğitim Ataşesi Prof. Dr. Mustafa Gençer ve davetlilerin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Hat Sergisi, 28 Şubat tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak.

Hasan Altundağ

Sergi açılışına katılan ve bir konuşma gerçekleştiren Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanına, özellikle hat sanatına büyük önem verdiklerini ve bu konuda uzun süredir çalışmada bulunduklarını ifade etti. Altundağ şunları söyledi:

“Dünyanın dört bir yanında hat, tezhip ve ebru sanatının gelişmesi, tanınması ve tanıtımı için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda Almanya’nın önde gelen şehirlerinden Köln’de açtığımız bu sergide, Albaraka Hat Koleksiyonu’nun önemli eserlerinden oluşturduğumuz bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar koleksiyonumuza ait sanat eserleri Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya, Almanya, İngiltere, Hollanda ve İtalya’da sergiledik. Dünyanın farklı noktalarında sergilediğimiz eserlerimizi şimdi de Köln’de sanatseverlerle buluşturmak bizler için ayrı bir mutluluk. Dikkatli ve özenli bir çalışma sonunda Albaraka koleksiyonuna dâhil ettiğimiz ve sergilediğimiz bu eserlerin, devraldığımız kültürel mirasın aynı sorumlulukla gelecek nesillere taşınması için ilham kaynağı olacağını umut ediyoruz. Albaraka Hat Koleksiyonu sergimizi önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”