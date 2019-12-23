Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi, Roma’da

23 Aralık 2019

Albaraka Türk, kültür sanat etkinlikleri kapsamında düzenlediği ‘Albaraka Hat Koleksiyonu Sergisi’ni İtalya’nın başkenti Roma’da sanatseverlerle buluşturdu. Roma Yunus Emre Enstitüsünde süren sergi, 24 Aralık tarihine kadar ziyarete açık olacak.

Albaraka Türk, klasik Türk İslam sanatlarını kalıcı hâle getirmek, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada tanıtımını gerçekleştirmek hedefi doğrultusunda çalışmalarını sürdürüyor.

Bu kapsamda, köklü medeniyetimizin önemli bir mirası olan hat sanatını yaşatmak ve bu sanatı dünyaya tanıtmak amacıyla hareket eden Albaraka Türk, Klasik Türk İslam sanat dallarından hat-tezhip ve ebru sanatından oluşan ‘Albaraka Hat Koleksiyonu’nu farklı ülkelerde, farklı şehirlerde sergiliyor.

Bu kapsamda Roma Yunus Emre Enstitüsü’nde; Roma Büyükelçiliği Müsteşarı Elvan Hacıefendioğlu, Vatikan Büyükelçiliği Müsteşarı Can Mutluer ve Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ’ın yanı sıra çok sayıda davetlinin katılımıyla açılışı gerçekleştirilen Hat Sergisi, 24 Aralık tarihine kadar ziyaretçilere açık olacak. Sergide, Albaraka Hat Koleksiyonuna ait eserler yer alıyor.

Hasan Altundağ

Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanına, özellikle hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdür Yardımcısı Hasan Altundağ, sergiyle ilgili şunları söyledi:

“Dünyanın dört bir yanında hat, tezhip ve ebru sanatının gelişmesi, tanınması ve tanıtımı için önemli adımlar atıyoruz. Bu kapsamda İtalya’nın başkenti Roma’da açtığımız bu sergide, Albaraka Hat Koleksiyonu’nun önemli eserlerinden oluşturduğumuz bir seçkiyi sanatseverlerle buluşturuyor olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyoruz. Bugüne kadar koleksiyonumuza ait sanat eserleri Amerika Birleşik Devletleri, Küba, Macaristan, Polonya, Avusturya, Almanya, İngiltere ve Hollanda’da sergiledik. Dünyanın farklı noktalarında sergilediğimiz eserlerimizi şimdi de Roma’da sanatseverlerle buluşturmak bizler için ayrı bir mutluluk. Dikkatli ve özenli bir çalışma sonunda Albaraka koleksiyonuna dâhil ettiğimiz ve sergilediğimiz bu eserlerin, devraldığımız kültürel mirasın aynı sorumlulukla gelecek nesillere taşınması için ilham kaynağı olacağını umut ediyoruz. Albaraka Hat Koleksiyonu sergimizi önümüzdeki dönemde farklı coğrafyalarda ve farklı ülkelerde sanatseverlerle buluşturmaya devam edeceğiz.”