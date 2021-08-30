Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması kazananları belli oldu

Albaraka Türk’ün, klasik Türk İslam sanatlarının gelişmesine katkı sağlamak, gelecek nesillere aktarmak ve tüm dünyada kadim sanatımızı tanıtmak hedefi doğrultusunda 2005 yılından bu yana farklı temalarda düzenlediği, bu yıl “Toplum ve Güzel Ahlak” temasıyla gerçekleştirilen Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın kazananları belli oldu.

Bu yıl 6.’sı düzenlenen ve Albaraka Türk’ün geçtiğimiz yıl vefat eden onursal başkanı Şeyh Salih Abdullah Kâmil anısına düzenlenen yarışmaya, 15 farklı ülkeden 198 yarışmacı katıldı. Hasan Çelebi, Uğur Derman, Mehmet Özçay, Hüsrev Subaşı, Ali Toy, Savaş Çevik ve Davut Bektaş gibi önemli hattatlardan oluşan jüri değerlendirmesi sonucunda beş farklı kategoride yarışmacılar değerlendirildi. Yarışmada dereceye giren 20 eserin sahibi; Türkiye’nin yanı sıra Endonezya, Mısır, Irak, BAE, Pakistan, İran ve Yemen’den katılan yarışmacılar oldu.

Yarışmanın detaylarına www.albarakahat.com web adresi üzerinden erişilebiliyor.

Melikşah Utku

Bankacılık faaliyetlerinin yanı sıra kültür sanat alanında özellikle hat sanatına verdikleri önem gereği uzun süredir çalışmalarda bulunduklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdürü Melikşah Utku, “Bu yarışmayı, geçen yıl kaybettiğimiz onursal başkanımız Şeyh Salih Abdullah Kâmil anısına gerçekleştirdik. Bu anlamda da bizim için maneviyatı büyük bir yarışma oldu. Üç yılda bir düzenlediğimiz yarışmamıza hem yurtiçinden hem de yurtdışından yoğun ilgi olması bizi her yıl bu konuda daha fazla cesaretlendiriyor ve daha çok mutlu ediyor. Bu yıl da dünyanın birçok yerinden başvurular aldık Hat sanatının dünyaca ünlü isimlerinden oluşan jürimiz tarafından 15 farklı ülkeden 198 eser değerlendirmeye alındı. Bunun sonucunda da beş farklı kategoride ilk üç yarışmacıya ve her kategoride birer de teşvik özel ödülü olmak üzere toplam 20 eser sahibini ödüllendirdik. Albaraka Türk olarak hat sanatına gönül verenleri desteklemeye, koleksiyonumuzu zenginleştirmeye, gelecek kuşaklara kültürel mirasımızı taşımaya dönük çalışma ve çabalarımıza devam edeceğiz” dedi.