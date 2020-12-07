Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’na başvurular başladı

Geçmişten günümüze süregelen kültürel değerlerimizin yaşatılması ve gelecek nesillere aktarılması misyonunu benimseyen Albaraka Türk’ün, 2005 yılından bu yana düzenlediği “Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması’nın 6.’sı için başvurular başladı.

“Toplum ve Güzel Ahlak”

Albaraka Türk Uluslararası Hat Yarışması için bu yılki tema “Toplum ve Güzel Ahlak” olarak belirlendi. Sanatseverler, ön başvuruların başladığı yarışma için gerekli tüm detaylara www.albarakahat.com adresinden ulaşabiliyorlar. Eserlerin son kabul tarihi ise 15 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Eserleri değerlendirecek olan jüri; M. Uğur Derman, Hasan Çelebi, Hüsrev Subaşı, Savaş Çevik, Ali Toy, Mehmed Özçay ve Davut Bektaş gibi isimlerden oluşuyor. Dereceye giren ve jürinin uygun bulacağı eserlerin sahibi yarışmacılar toplamda 600 bin TL teşvik ödülü kazanacak.