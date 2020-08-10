Alfa Romeo Müzesi, kapılarını yeniden açıyor

10 Ağustos 2020

110. yaş gününü kutlayan Alfa Romeo, Milano-Arese’de yer alan müzesinin kapılarını ziyaretçilere tekrar açtı. Müzede, ziyaret programına dahil olmayan ve özel koleksiyonların bulunduğu eski yönetim merkezindeki parçalar da ziyaretçilere gösterilmeye başlandı. “Müzenin sahne arkası” olarak tabir edilebilecek bu bölümde 150 özel otomobil, düzinelerce otomotiv, havacılık ve deniz motoru, yüzlerce model, kupa, sanat eserleri, aksesuar ve yarış teknesi gibi koleksiyonlar sergileniyor. Ayrıca markanın 110. yıldönümü için tasarlanan Yeni Giulia GTA'nın özel versiyonu müze alanında yer alırken, ziyaretçiler de müze içerisindeki pistte Alfa Romeo'larını kullanabilme şansını yakalıyorlar.

Özel modeller

Kısmen yenilenen ve üç ana tema şeklinde düzenlenen müzede yer alan “Zaman Tüneli” endüstriyel sürekliliği temsil ederken, “Güzellik” teması, stil, tasarım ve yaşam tarzını birleştirmeyi amaçlıyor. “Hız” ise teknoloji, sportiflik ve sürüş keyfini aynı potada eritmeyi hedefliyor. Müze içerisinde yer alan Avio prodüksiyonuna özel “Çocuk Meleği”nin yeni sergisi ve Milan-Buenos Aires rotasında yardım amaçlı uçuşlara katılan Sai Ambrosini 1001 Grifo Uçağı bölümleri ise yeniden restore edilen alanlar arasında yer alıyor.

Müzede; 24 HP gücüne sahip ilk A.L.F.A aracı, Tazio Nuvolari'nin kullandığı 6C 1750 Gran Sport, 8C ve Dünya Formula 1 şampiyonu Juan Manuel Fangio'nun kullandığı Gran Premio 159 'Alfetta 159', 1950lerin ikonik otomobili Giulietta ve Championship 33 TT 12 gibi birçok ünlü model yer alıyor.