Almanya’nın 70 sene boyunca nadiren verdiği ödül, Pekinel’lerin

Almanya Federal Cumhuriyeti’nin, müzik alanında dünya çapında çalışmaları ve kültür-sanat alanında global diyaloğu güçlendiren hayat boyu kariyer ve katkıları nedeni ile alanında sıra dışı kişiliklere 1951 yılından bu yana nadiren verdiği “Bundesverdienstkreuz” ödülü Güher-Süher Pekinel’in.

Federal Almanya Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Frank - Walter Steinmeier tarafından ikiz kardeşler Güher & Süher Pekinel’e tevdi edilen Federal Almanya Cumhuriyeti Liyakat Nişanı kendilerine İstanbul Başkonsolosu Johannes Regenbrecht tarafından verildi. Covid - 19 kısıtlamaları nedeni ile Almanya’da yapılamadığı için ödül töreni İstanbul Alman Başkonsolosluğu’nda sınırlı sayıda davetli eşliğinde gerçekleştirildi.

Başkonsolos Regenbrecht

Başkonsolos Regenbrecht açılış konuşmasında, Pekineller’in uluslararası çapta kendilerini kanıtlamış sanatçılar olmasının yanı sıra kurdukları üç müzik eğitimi sisteminin önemini de vurguladı. Toplumsal faaliyetlerle her iki topluma yönelik olumlu katkılarda bulunarak uzun yıllardır Türkiye ve Almanya arasında kültürel köprüler oluşturduklarını belirtti.

CSO Konser Salonu açılışı

Uluslararası köklü orkestralardan biri olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası’nın (CSO) daveti üzerine geçtiğimiz ay yeni salon açılış konserinde de çalan Güher-Süher Pekinel, kariyerleri boyunca pek çok sayıda birincilik, onur ödülü ve madalyaya layık görüldü.

Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler

Güher & Süher Pekinel’in hayata geçirerek 15 yıldır yürüttüğü Dünya Sahnelerinde Genç Müzisyenler Sistemi, değişik enstrüman gruplarında tüm Türkiye’den seçilen sıra dışı ve olağanüstü genç yetenekleri, dünya standartlarında kariyer yapabilmeleri ve rekabet edebilmeleri için destekliyor. Gençlere başta Almanya olmak üzere Avrupa ve Amerika’da önemli müzisyenlerle eğitimlerini sürdürmek ve önemli uluslararası yarışmalarda yer almak üzere yaşam bursu ve kiralanan 17.-18. yüzyıl enstrümanları ile enstrüman bursu sağlanıyor. Bu bağlamda bugüne dek 17 uluslararası prestijli yarışmalarda birincilik kazanıldı.

Kuruluşlar ve Güher & Süher Pekinel hakkında detaylı bilgi @pekinels sosyal medya hesapları ve www.pekinel.com adresinde.