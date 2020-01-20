Altın Kaşık Ödülleri’nde gastronominin “ilk 10”u açıklandı

20 Ocak 2020

Türkiye’nin en eski sivil toplum kuruluşlarından biri olarak bu sene 30. yılını kutlayan Mutfak Dostları Derneği, geçtiğimiz yıl üç onur ödülü vererek başlattığı “Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri”ni, bu yıl sekiz dalda daha sahipleri ile buluşturdu. Gecede iki de özel ödül verildi: Jüri Özel Ödülü ve Tuğrul Şavkay Başarı Ödülü. Moda Deniz Kulübü’nde gerçekleştirilen ve Fransız şef Laurent Capdeville’in “Şefin Mutfağı; Par is tanbul” temasıyla sunduğu gala yemeğinde sahiplerini bulan ödüller aşağıdaki kategorilerde şu isimlere verildi:

1. Yılın Türk Şefi – Osman Sezener, Od Urla

2. Yılın Yabancı Şefi – Fabio Brambilla, D.ream Grup Mutfak Direktörü

3. Yılın Genç Şefi – Murat Deniz Temel, Alaf

4. Yılın En İyi Geleneksel Lokantası – Kısmet İzmir

5. Yılın En İyi Yabancı Konsept Lokantası – Shang Palace, Shangri La Bosphorus

6. Yılın En İyi Tek Ürün Geleneksel Lokantası – Bayramoğlu Döner

7. Yılın En İyi Pastanesi / Tatlı evi – Orkide Pastanesi, Gaziantep

8. Yılın En İyi Ürün Satış Noktaları (Yiyecek&İçecek) – Çemen’s Gurme, Kayseri

Gecede, jüri özel ödülünü Anadolu mutfağına getirdiği çağdaş yorumlarla Sade Beş Denizler Mutfağı şefi Deniz Şahin, Mutfak Dostları Derneği kurucularından Tuğrul Şavkay’ın anısını yaşatmak üzere verilen “Tuğrul Şavkay Başarı Ödülü”nü ise, sürdürülebilir tarıma ve yerel üretimin öncü isimlerinden Kuşadası’ndaki Değirmen Çiftliği’nin sahibi Gürsel Tonbul aldı.

Gala yemeğinin teması

Gala yemeğinin teması, Fransızca söyleyişiyle “Cuisine du Chef “ yani “Şefin Mutfağı; Par is tanbul” idi. Bu etkinlik için mutfağa, Fransa’nın ünlü şeflerinden Laurent Capdeville ve yine Fransız pasta şefi Stephane Mangin girmişti. Onlara, Moda Deniz Kulübü’nün başaşçısı Feyyaz Usta ve ekibi yardımcı oluyordu.

Şef Laurent Capdeville, 1970’lerde tabağın sanata çevrildiği Yeni Mutfak Akımı'nın takipçilerindendi. Gala yemeğinde Fransız Mutfağı'nı, yerel ürünlerimize getirdiği yorumla sunan Şef, bazı malzemeleri Fransa’dan taşımıştı.

Capdeville, iki yılda bir Sirha Lyon'da düzenlenen 3, 2, 1 Michelinli restoranların şeflerinin üniformalarıyla katıldıkları Yıldızlı Gece Gala Yemeği'nin menüsünü hazırlayan isimdi. Söz konusu geceye katılan salondaki yaklaşık 200 şefin yıldız sayısı 500’ü buluyordu.

Stephane Mangin ise, ülkesinin en önemli pasta şeflerindendi. Halen 2 Michelinli bir restoranın pasta şefi olarak çalışıyordu. Lyon 'da yapılan Yıldızlı Gece'nin de pasta şefliği ona aitti. Menüdeki tatlıları o hazırlamıştı.

Peki, menüde neler vardı?

Kaz ciğerli balkabağı çorbası cappuccino; kendi pişme suyu jölesi içinde sunulmuş karides rosace; patates pulları altında kuşkonmaz ve taze ıtırlı otlar sosu ile levrek fileto; kestane mantarı ile doldurulmuş makarnalar ve pişme suyu redüksiyonu eşliğinde pastırma ve kendi gömleği ile sarılmış ve kakao ile zenginleştirilmiş kuzu sırtı; taze narenciye özlü öncü tatlı; portakal çiçeği granitesi ile sunulan ana tatlı infini par İs tanbul…

Ana tatlı, yani infini par İs tanbul, yemeğin de teması olan Par is tanbul gibi yazılarak yorumlanmıştı. Aslı, Paris’te mutlaka yenmesi gereken lezzetlerden birisi olan Paris Brest’ti. Paris – Brest – Paris, Tour De France gibi bir bisiklet etkinliğiydi. Bu yarışmanın anısını sürdürmek için, 1910'da bir hamur işine 'Paris Brest' ismi verilmişti. Şefler, makarona benzeyen bu tatlıyı, bize ait bir lezzet olan Antep fıstığı ile yorumlamışlar ve eserlerinden etkilendikleri Atatürk’ün ölümsüzlüğünü simgelemek için infiniti (sonsuzluk) işareti şeklinde sunmuşlardı…

Ödül töreni

Tatlı servisi öncesi, “Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri” töreni gerçekleştirildi. Altın Kaşık, Türkiye’de gastronomi alanında bir sivil toplum kuruluşunun başlattığı ve organize ettiği ilk ödül programı olma niteliğini taşıyordu. Ödül sistemi, sekiz kategorinin her biri için ön jürinin önerilerinin ana jüri tarafından değerlendirilmesi yöntemine dayanıyordu.

Mutfak Dostları Derneği Başkanı Zeynep Kakınç şöyle diyordu:

“Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri’ni bu yıl tüm kategorileriyle hayata geçirmiş olmaktan çok mutluyuz. 2020, derneğimizin 30. yılı olması nedeniyle de bizler için ayrı bir önem taşıyor... Ödüllerin ülkemizin gastronomi sahnesinde sürdürülebilir ve güvenilir bir referans olmasını hedefliyoruz, zira Altın Kaşık Gastronomi Ödülleri, bu alana 30 yıldır yoğun katkı sunan bir sivil toplum kuruluşu tarafından veriliyor. Bu, ülkemizde bir ilki temsil etmesi bakımından hayli önemli... Dilerim sonuçlar da, bu alanda yılmadan, titizlikle çalışan kişi ve kuruluşları motive ederek gastronomi dünyamızın çıtasının daha da yükseğe çıkmasına destek olur.”

Tören sonrasında 200’e yakın mutfak dostunun bulunduğu salondaki yorumlar, ödüllerin doğru isimlere gittiği şeklindeydi. Saat 18.00’de başlayan etkinlik, geceyarısı sonaerdiğinde, 6 saatlik maratondan konuklar, hem tattıkları lezzetlerden, hem de sonuçlardan mutlu ayrılıyorlardı.