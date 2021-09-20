“Altın Koza”lar törenle verildi



Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Film” ödülünü Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği Yaramaz Çocuklar filmi aldı. ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünü Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel paylaşırken, ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ ödülünü Cemil Şov filmindeki performansıyla Ozan Çelik aldı.

Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri

En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur

En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ

Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikâyesi - Yönetmen: Mehmet Ali Konar

En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Emel Göksu - Ayşe Demirel - Koridor

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ozan Çelik - Cemil Şov

Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin - Yönetmen: Tufan Taştan

Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız

En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ

En İyi Müzik Ödülü: Taner Yücel - Cemil Şov

En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor - İlker Berke

En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor - Ö. Devrim Ünal

Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Mathilde Van De Moortel & Elif Uluengin & Nicolas Suburlatı

Yardımcı Rolde En İyi Kadın Ödülü: Lacivert Gece - Aslı Bankoğlu

Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha - Eren Çiğdem

Özel Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Yönetmen: Zeynep Çupur

Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha - Oktay Çubuk

Türkân Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha - Hayal Köseoğlu

SİYAD 'Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikâyesi - Yönetmen: Mehmet Ali Konar

Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ