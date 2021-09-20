“Altın Koza”lar törenle verildi
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Film” ödülünü Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği Yaramaz Çocuklar filmi aldı.
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar’ın başkanlığında 28’incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'nde “En İyi Film” ödülünü Ahmet Necdet Çupur’un yönettiği Yaramaz Çocuklar filmi aldı. ‘’En İyi Kadın Oyuncu’’ ödülünü Koridor filmindeki performanslarıyla Emel Göksu ve Ayşe Demirel paylaşırken, ‘’En İyi Erkek Oyuncu’’ ödülünü Cemil Şov filmindeki performansıyla Ozan Çelik aldı.
Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması ödülleri
En İyi Film Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Yönetmen: Ahmet Necdet Çupur
En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ
Yılmaz Güney Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikâyesi - Yönetmen: Mehmet Ali Konar
En İyi Kadın Oyuncu Ödülü: Emel Göksu - Ayşe Demirel - Koridor
En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Ozan Çelik - Cemil Şov
Adana İzleyici Ödülü: Sen Ben Lenin - Yönetmen: Tufan Taştan
Kadir Beycioğlu Jüri Özel Ödülü: Dermansız
En İyi Senaryo Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ
En İyi Müzik Ödülü: Taner Yücel - Cemil Şov
En İyi Görüntü Yönetmeni Ödülü: Koridor - İlker Berke
En İyi Sanat Yönetmeni Ödülü: Koridor - Ö. Devrim Ünal
Ayhan Ergürsel En İyi Kurgu Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Mathilde Van De Moortel & Elif Uluengin & Nicolas Suburlatı
Yardımcı Rolde En İyi Kadın Ödülü: Lacivert Gece - Aslı Bankoğlu
Yardımcı Rolde En İyi Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha - Eren Çiğdem
Özel Mansiyon Ödülü: Yaramaz Çocuklar - Yönetmen: Zeynep Çupur
Umut Veren Genç Erkek Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha - Oktay Çubuk
Türkân Şoray Umut Veren Genç Kadın Oyuncu Ödülü: Bir Nefes Daha - Hayal Köseoğlu
SİYAD 'Cüneyt Cebenoyan' En İyi Film Ödülü: Zin ve Ali’nin Hikâyesi - Yönetmen: Mehmet Ali Konar
Film-Yön En İyi Yönetmen Ödülü: Bir Nefes Daha - Yönetmen: Nisan Dağ