Altın Portakal, COVID-19 nedeniyle açık havada başladı

05 Ekim 2020

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, tüm dünyayı etkileyen salgının gölgesinde kapılarını açtı. Salgın nedeniyle seyircisiz gerçekleşen törene Antalya Valisi Ersin Yazıcı, Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Hacıarifoğlu, Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ve Festival İdari Direktörü Cansel Tuncer’in yanı sıra ulusal yarışmaların jüri üyeleri Ercan Kesal, Gülse Birsel, Kıvanç Sezer, Taner Birsel, Zeynep Oral, Cemre Ebuzziya, Müge Turan, Ömür Atay, Bingöl Elmas, Köken Ergun, Kurtuluş Özgen ve film ekipleri katıldı.

Açılış töreni, yapılan konuşmaların ve jüri üyelerinin tanıtımının ardından Keşanlı Ali Destanı filminin gösterimiyle sona erdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın katkılarıyla gerçekleşen festivalin film gösterimleri açık havada, Yıldızların Altında adı verilen üç açık hava sinemasında yapılacak.

57. Antalya Altın Portakal Film Festivali, bu yıl iki afiş ile izleyicilerin karşısına çıkıyor. Afişlerin ilkinde başrolde Fatma Girik, diğerinde ise salgın sürecinde, cephesi olmayan bir savaşın kahramanları olan sağlık çalışanları var. Festival, biletli gösterimlerde her seans için 2020 yılının gerçek kahramanları olan sağlık çalışanlarına 50 adet davetiye ayırdı. Antalya Kültür Merkezi’ndeki gişelerde kimlik ibraz eden kamu veya özel sektör sağlık çalışanları bir adet davetiye alabilecek.

12 film yarışıyor

47 filmin başvuru yaptığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda bu yıl 12 film yarışacak. Fikret Reyhan’ın “Çatlak”, Tankut Kılınç’ın “Dersaadet Apartmanı”, Nesimi Yetik’in “Dirlik Düzenlik”, Derviş Zaim’in “Flaşbellek”, Orçun Benli’nin “Gelincik”, Erdem Tepegöz’ün “Gölgeler İçinde”, Azra Deniz Okyay’ın “Hayaletler”, Tunç Şahin’in “İnsanlar İkiye Ayrılır”, Atalay Taşdiken’in “Kar Kırmızı”, Barış Gördağ ve Yasin Çetin’in “Koku”, Ferit Karol’un “Kumbara” ve Reis Çelik’in “Ölü Ekmeği” adlı filmleri 300 bin TL değerindeki En İyi Film Ödülü’nün de yer aldığı 16 kategoride toplam 770 bin TL tutarındaki ödül için yarışacak.

Ödüller, senarist, oyuncu, yönetmen ve yazar Ercan Kesal’ın başkanlığını yaptığı, senarist-gazeteci-yazar-oyuncu Gülse Birsel, senarist ve yönetmen Kıvanç Sezer, oyuncu ve seslendirme sanatçısı Taner Birsel ile gazeteci-yazar-tiyatro eleştirmeni Zeynep Oral’dan oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması Jürisi tarafından belirlenecek.

Yılın en yeni belgesellerini bir araya getiren Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda ise bu yıl 10 film yarışacak.

Ödüller, 10 Ekim akşamı düzenlenecek Kapanış ve Ödül Töreni’nde sahiplerini bulacak.