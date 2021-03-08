Amin Maalouf, Türk okurlarıyla online buluşuyor
Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan yeni romanı “Empedokles’in Dostları” ile okurların karşısına çıkan yazar Amin Maalouf, Cansu Canan Özgen ile online sohbette okurlarıyla buluşacak.
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Sekiz yıl aranın ardından kaleme aldığı yeni romanı Yapı Kredi Yayınları arasında basılan “Empedokles’in Dostları” ile okurların karşısına çıkan yazar Amin Maalouf, D&R canlı yayınında Cansu Canan Özgen ile sohbet edecek. Canlı yayın, 9 Mart Salı günü saat 20.00’de @dr_dunyasi Instagram hesabından yayınlanacak. Kitapseverlerle yeni kitabı hakkında bilinmeyenleri paylaşacak olan Amin Maalouf, okurlardan gelen soruları da yanıtlayacak.