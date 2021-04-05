Anadolu Efes’ten 34 yıldır kültür sanata kesintisiz destek

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından, Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan DasDas’ın sahnelediği Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet oyununun dijitalleştirilmesiyle ilgili oyuncuların ve Anadolu Efes yöneticilerinin katıldığı bir zoom toplantısı gerçekleştirdi.

Murat Gülsoy’un aynı adlı romanından, Ceren Boz ve Nagihan Gürkan tarafından sahneye uyarlanan Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet, kendini bilmek ve bulmak arasındaki bir kayboluş hikâyesi. Mirat’ın ağzından anlatılan bu hikâye Esra, Tuncay, Mirat ve diğerleri arasında geçiyor. Yönetmenliğini Nagihan Gürkan’ın yaptığı Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’in oyuncuları; Ceren Boz, Nihan Işık, Ümit Erlim ve Sabahattin Yakut.

Toplantıda, Anadolu Efes’in kültür sanat yolculuğu da konuşuldu. Anadolu Efes’in 34 yıldır kültür sanata kesintisiz destek verdiği, sinemadan tiyatroya, görsel sanatlardan müzik ve tasarıma kadar pek çok değişik alanda sanatı daha erişilebilir kılmayı amaçladığı anlatıldı.

Türkiye Tiyatrosu’na ise 29 yıldır destek veren firmanın, binden fazla oyunun izleyici ile buluşmasına vesile olduğu, son olarak gerçekleştirilen DasDas ile işbirliğin devam ettiği söylendi.

Pandemi sürecinde Anadolu Efes’in tiyatroların sürdürülebilirliğini sağlayabilmek hem de tiyatroseverlerin tiyatrodan daha fazla mahrum kalmaması için DasDas’ın dijitalleşme sürecine katkı sağladığı vurgulandı. Bu amaçla DasDas'ın kapalı gişe oynayan oyunlarından Westend/Batının Sonu, Joseph K. ve Yalnızlar İçin Çok Özel Bir Hizmet’in dijital ortamda seyircileriyle yeniden buluşmasına destek olunduğu belirtildi.