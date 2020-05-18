Anadolu Efes’ten “Bizde Yerin Ayrı” kampanyasına kurumsal destek

18 Mayıs 2020

COVID-19 sebebiyle iki aydır kapalı olan özel tiyatroların gelirleri, gösterilerin durması sebebiyle kesilmiş durumda. Bu nedenle özel tiyatroların ayakta kalarak izleyicisiyle yeniden buluşabilmesi için Tiyatro Kooperatifi ‘Bizde Yerin Ayrı’ kampanyasını başlattı. Anadolu Efes, tiyatrolar için başlatılan bu kampanyanın ilk kurumsal destekçisi oldu.

Anadolu Efes Türkiye Genel Müdürü Tuğrul Ağırbaş, “1987’den bu yana kültür sanata kesintisiz destek veriyoruz. Amacımız Türkiye’nin sosyal ve kültürel gelişimine katkı sağlamak. COVID-19 sürecinde birçok sektörde olduğu gibi kültür sanat alanında da zor günler yaşanıyor. Anadolu Efes olarak bu belirsiz ve zorlayıcı dönemde de tiyatrolarımızın yanında olmamız gerektiğine inanıyoruz. Bu kapsamda Bizde Yerin Ayrı kampanyasından bin gösterim kartı alarak bunları COVID-19 sürecinde aktif çalışmalar yapan Türk Tıp Öğrencileri Birliği’ne hediye ediyoruz. Buna vesile oldukları için Tiyatro Kooperatifi’ne teşekkür ediyor, sahnelerin yeniden açılmasını sabırsızlıkla bekliyoruz’ dedi.

Bizde Yerin Ayrı hakkında

Tiyatro Kooperatifi tarafından başlatılan Bizde Yerin Ayrı kampanyasına dahil olan tiyatrolar: Altkat Sanat Atölyesi, Altsahne, Ankara Birlik Tiyatrosu, Asmalı Sahne, Baba Sahne, Balkonda Sanat, DasDas, GalataPerform, ikincikat, Kadıköy Theatron, Levent Üzümcü Tiyatrosu, NoAct Sahne, ÖyküSahne, TiyatroAçıkça, Tiyatro Yeniden, Tatavla Tiyatro, Tatavla Sahne, Tiyatro BeReZe, Tiyatro D22, Tiyatro Dalga, Tiyatro Öteki Hayatlar, Yolcu Tiyatro, Gaca Tiyatro, K! Kültüral Performing Arts ve Pangea-UNIQ İstanbul.

Bizde Yerin Ayrı kampanyasından bireysel ya da kurumsal olarak farklı kategorilerde gösterim kartı alanlar, programa dahil olan tiyatroların sahneleyeceği oyunlara 30 Haziran 2021 tarihine kadar rezervasyon yaptırabilecek. Kampanyaya https://bizdeyerinayri.com/ adresinden destek olunabilir.