Anadolu mutfağı lezzetleri orijinal reçeteleriyle Atölye Restaurant’da

The Ritz-Carlton, Istanbul’un Executive Chef’i Selami Güleryüz ve mutfak ekibinin imzasını taşıyan Atölye Restaurant’ın menüsü, Anadolu mutfağının örneklerini hem lokal hem de dünyanın birçok ülkesinden gelen misafirlerinin deneyimine sunuyor.

Selami Güleryüz

20 yıldır The Ritz-Carlton Executive Chef’i olarak görev yapan Selami Güleryüz yerel üreticilerden mevsimine uygun taze malzemeler kullanılarak oluşturulan menüden söz ederken, “En büyük ilhamımızı ağırladığımız misafirlerimizden aldık. Anadolu’nun kimi zaman tatmaya çok alıştığımız ve zaman zaman özlediğimiz kimi zaman unutulmaya yüz tutmuş reçetelerini yeniden canlandırmak bunu misafirlerimize sunmak istedik. Türkiye lezzetlerini bir arada görmeyi isteyen tüm lokal misafirlerimizin yanı sıra yurt dışından ülkemizi ziyaret etmek için gelen ve bu lezzetleri deneyimlemek isteyen turistlerin gerçek bir Anadolu sofrasına oturduğunda denemek istediği her şeyi bulabileceği bir menü hazırladık” diyor.

Menüden seçmeler

Atölye’nin menüsü; mantar, kırmızı mercimek ve kızılcıklı tarhana çorbalarıyla başlıyor. Erzincan tulum peynirli roka salatası, Antakya’dan ılık humus gibi mezeler sofra deneyimine eşlik ediyor. Sinop mantısı, Balıkesir’den ev yapımı saçaklı makarna, İskenderun’dan ızgara karides, kebap çeşitleri, Adana’dan dürüm, Mersin’den tantuni, Edirne’den yaprak ciğer, Trabzon ve Bafra pideleriyle menü Türkiye’nin dört bir yanına kadar uzanıyor.

Tatlılarda da aynı çeşitlilik devam ediyor. Hatay’dan çıtır kabak tatlısı, Gaziantep’ten baklava, Bursa’dan süt helvası gibi her biri lokal malzemelerle hazırlanmış lezzetler de menüde. Kars gravyeri, Kargı tulumu, Divle obruğu, Sürk peyniri, Büş Peyniri ve Ezine keçi peynirinden oluşan yerli peynir tabağı da tadılabiliyor. Menüde vejetaryen ve glütensiz seçenekler de glütensiz makarna, vejetaryen pide, sebzeli dürüm, buharda sebzeler gibi seçeneklerle deneyimlenebiliyor.