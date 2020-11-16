“Anadolu Ödülleri” sahiplerini buldu

Baksı Kültür Sanat Vakfı tarafından, Anadolu’nun ortak kimliğine katkıda bulunan üretimlere dikkat çekmek amacıyla bu yıl ilk kez düzenlenen Anadolu Ödülleri’nin kazananları açıklandı. Doğan Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen ödül programına, Müzecilik, Süreli Etkinlikler, Gösteri Sanatları, Arkeoloji ve Restorasyon kategorilerinde toplam 133 proje başvurdu. Türkiye’nin 35 ilinden adayların başvurduğu yarışmada, finale kalan 25 projeden altısı “Anadolu Ödülü”ne değer bulundu. Seçici Kurul, iki projeye de “Alana Katkı Ödülü” verilmesini kararlaştırdı.

İlk Anadolu Ödülleri’nin kazananları, Sivas, Eskişehir, Hatay, Çanakkale ve Van oldu. Arkeoloji kategorisinde Kayalıpınar Kazısı (Sivas İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü); Müzecilik kategorisinde OMM-Odunpazarı Modern Müze (Odunpazarı Modern Sanat Vakfı); Restorasyon kategorisinde The Museum Hotel Antakya, 5. Mıntıka 4642 Numaralı Parsel Koruma Süreci (DS Mimarlık); Süreli Etkinlikler kategorisinde Çanakkale Bienali (CABININ), Gösteri Sanatları kategorisinde ise EBB Senfoni Orkestrası (Eskişehir Büyükşehir Belediyesi) ve Van Akdamar Çocuk ve Gençlik Tiyatroları Şenliği (Van Devlet Tiyatrosu) Anadolu Ödülleri’nin sahibi oldu.

Seçici Kurul ayrıca, başarılı bulduğu iki projeyi de teşvik ödülü niteliğindeki “Alana Katkı Ödülleri” ile onurlandırdı. Arkeoloji kategorisinde Siirt - Başur Höyük Kazısı (Ege Üniversitesi ve Pamukkale Üniversitesi Arkeoloji Bölümleri); Restorasyon kategorisinde ise Kültür Yolu Projesi (Erzurum Büyükşehir Belediyesi) Alana Katkı Ödülü’nün sahibi oldu.

Kültürel çeşitliliği sahiplenmek…

Baksı Kültür Sanat Vakfı ve Baksı Müzesi Kurucusu Prof. Dr. Hüsamettin Koçan, yaptığı konuşmada Anadolu Ödülleri’nin gelecekten beklentileri olan çoğulcu bir proje olduğuna dikkat çekerek, yarışmanın ilk yılına ilişkin şu açıklamalarda bulundu: “Kollektif katkıların ürünü olan bu proje gerek bizler gerekse katılımcılar için son derece ufuk açıcı bir deneyim oldu. İlk yıl için beklentimizin üzerinde bir katılımla karşılaştık. Projelerin çeşitliliğinin yanı sıra STK’lar, bireysel katılımcılar, yerel yönetimler ve resmi kuruluşlar gibi çok farklı kesimlerden başvurular aldık. Türkiye’nin hemen her tarafında bu kültürel çeşitliliği sahiplenmiş ciddi çalışmalar olduğunu gördük. Bu bizi son derece sevindirdi ve gelecek konusunda daha umutlu olmamızı sağladı. Böylece Anadolu’yu eski kültürel bereketine, enerjisine ve çeşitliliğine kavuşturacak bir yolun açıldığını düşünüyorum. Tüm katılımcılarımıza çok teşekkür ediyorum.”