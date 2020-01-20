“Anadolu'nun ressamı” Gökçebağ, İş Sanat Ankara’da

20 Ocak 2020

Ressam Yalçın Gökçebağ, retrospektif sergisi ile İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluşuyor. Öğretmenlik yaptığı yıllarda Anadolu yaşamını, insanını ve doğasını gözlemleme imkânı bulan Gökçebağ, tanık olduğu güzellikleri özümseyerek tuvalleri aracılığıyla bizleri bir yolculuğa çıkarıyor. Sergide, sanatçının farklı dönemlerine ait eserleri yer alıyor.

Gökçebağ, 64 yıllık sanat hayatı boyunca ürettiği eserlerinde artık kaybolmakta olan kırsal yaşamı sanatının gücüyle birleştirerek gelecek kuşaklara kültürel bir miras olarak bırakmayı hedefliyor.

Gökçebağ’ın retrospektif sergisi İş Sanat Ankara Sanat Galerisi’nde 29 Mart 2020 tarihine kadar ziyaret edilebiliyor.

Ankara Sanat Galerisi, pazartesi günleri, ramazan ve kurban bayramlarının ilk günleri ile 1 Ocak günü hariç her gün saat 10.00 – 18.00 arası ziyarete açık.

Sanatçı hakkında

1944 yılında Denizli’de doğdu. 1957’de İstanbul’da açılan Çapa İlk Öğretmen Okulu Resim Semineri’ne katılan Yalçın Gökçebağ, 3 yıl Malik Aksel ve İlhami Demirci’den temel resim bilgileri aldı. 1961’de Denizli Şirinköyü’ne öğretmen olarak atanan sanatçı, 1 yıl öğretmenlikten sonra 1963’te girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü’nden mezun oldu. 1966 yılında Akşehir İlk Öğretmen Okulu’na resim öğretmeni olarak atanan ressam, 1970’te İzmir’de öğretmenlik yaptı. 1971 yılında TRT’de kameraman olarak çalışmaya başladı. 1990 yılından bugüne kadar ODTÜ Güzel Sanatlar Bölümü’nde öğretim görevlisi olarak çalışmalarına devam eden Gökçebağ, 17’si yurt dışında olmak üzere toplam 70’e yakın kişisel sergi açtı, çok sayıda karma sergiye katıldı. 6 yarışmalı sergide ödül kazanan sanatçının ödülleri arasında, DYO Resim ve Heykel Ödülü, Devlet Resim ve Heykel Başarı Ödülleri sayılabilir. Sanatçı çalışmalarını Ankara Armoni Sanat Galerisi’nde yer alan atölyesinde sürdürüyor.