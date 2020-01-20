And Sanat’ta yılın ilk etkinliği keman konseri
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın sanatla buluşma noktası And Sanat, yılın ilk etkinliğine keman konseri ile başlıyor.
Sevda-Cenap And Müzik Vakfı’nın sanatla buluşma noktası And Sanat, yılın ilk etkinliğine keman konseri ile başlıyor. Solist, Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Keman Bölümü öğrencisi Aylin Möhsünoğlu.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuarı’nda akademisyen olan piyanist Günay Tuzkaya’nın eşlik edeceği 20 Ocak Pazartesi günü saat 19.00’da gerçekleştirilecek konserde Çaykovski, Beethoven, Mozart, Paganini, J. Dont’a ait eserler yer alacak. And Sanat’ta gerçekleştirilecek olan konser, ücretsiz.