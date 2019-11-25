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Andrra ile “köklerimizin gizli bahçesi”nde

Borusan Müzik Evi, 30 Kasım Cumartesi akşamı Almanya doğumlu Kosova kökenli şarkıcı ve besteci Andrra’yı ağırlayacak. Gerçek adıyla Fatime Kosumi, çalışmalarında gelenek ve köklerin birey üzerindeki etkilerine yoğunlaşıyor.

Andrra ile “köklerimizin gizli bahçesi”nde
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