“Anıt zeytin ağacı haritamızı çıkaracağız”

Bunge Gıda Türkiye Ülke Lideri Turgut Yeğenağa 25. Komili Zeytin Hasadı sırasında yaptığı konuşmada “Anadolu’da bu kadar köklü bir geçmişi olan zeytinyağı için günümüzde Ayvalık’ın yeri tartışılmaz. Çünkü gerçek zeytinyağının ortaya çıkması için sonsuz sayıda ihtimalin kusursuz bir şekilde yan yana gelmesi gerekiyor. Buradaki zeytinyağı tadını Ayvalık’ın bereketli topraklarından, denizinden, güneşinden ve Kaz Dağları’nın rüzgârından alıyor. Kültürü ile anlamlı bu değere, bu şahane zeytin ağaçlarına sahip olduğumuz için kendimizi şanslı görüyoruz. Geçtiğimiz sene 240 bin ton olan zeytinyağı rekoltesinin bu yıl son beş senenin en yükseği olmasını bekliyoruz. Geçen yıldan daha verimli bir yıl geçirdiğimiz için bizler de Komili Ailesi olarak çok mutluyuz. Bu veriler iklim şartları ve bakım çalışmalarıyla yükseliyor. Biz de zeytin tarımı yapan çiftçilerimiz ile elbirliği içerinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam ediyoruz” dedi.

Sürdürülebilirlik başta olmak üzere zeytinyağı ve kültürünün kuşaklar boyu yaşaması hedefiyle gerçekleştirdikleri projelerini de anlatan ve bugüne kadar 25 milyon zeytin ağacını taradıklarını açıklayan Turgut Yeğenağa sözlerine şöyle devam etti:

Hedef tüm Türkiye

“Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile gerçekleştirdiğimiz Anıt Ağaç projemiz kapsamında yaşlı ağaçları kayıt altına alıyoruz. 2018 yılında başlayan projemiz kapsamında şu ana kadar Balıkesir Ayvalık ve Manisa’da bir kısmının tescili tamamlanmış bir kısmı da hâlâ prosedürü devam eden toplamda 310 ağacımız bulunuyor. Kanunen zeytin ağaçları kesilemiyor fakat maalesef sökülerek yerleri değiştirilebiliyor. Projemiz kapsamında anıt ağaçlar tescillendikten sonra yerleri değiştirilemiyor böylece koruma altına da alınmış oluyorlar. Bu sebeple de kültürün devamlılığı ve gelecek nesillere aktarımı açısından da projenin bizim için önemi çok çok büyük. Biz Komili olarak Türkiye’nin anıt zeytin ağacı haritasını çıkarmak istiyoruz. Bunun için de şimdi projemizin hedefinde tüm Türkiye bulunuyor.

Zeytinyağı bu topraklar için bizim toplumumuzla da bağdaşan çok önemli bir kültürel değeri ifade ediyor. Zeytin yetiştiriciliğinin ilk kez M.Ö. 4000 yıllarında Anadolu'da başlamış, buradan Akdeniz'in diğer ülkelerine yayıldığını biliyoruz. Bilimsel birçok literatüre göre tipik bir Akdeniz bitkisi olan zeytin ağacının anavatanın Anadolu'nun Mardin, Kahramanmaraş ve Hatay üçgeni olduğuna inanılıyor. Komili olarak yakında zeytinyağının bu topraklarda kaç bin yıldır olduğunu arkeolojik bulgularla destekleyerek, bilimsel olarak kanıtlamayı hedefliyoruz. Bilimsel literatüre girecek ve uluslararası arenada da çok değerli bir çalışma olan projemiz çok kıymetli akademisyenlerimizin gerçekleştirdiği çalışmalarla aralıksız sürüyor.”