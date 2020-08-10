Ankara Film Festivali Onur Ödülleri belli oldu

10 Ağustos 2020

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle Dünya Kitle İletişimi Araştırma Vakfı tarafından düzenlenen 31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri sahipleri belli oldu. 3-11 Eylül tarihleri arasında Kızılay Büyülü Fener Sineması’nda yapılacak festivalde bu yıl, Aziz Nesin Emek Ödülü oyuncu Şerif Sezer’e, Sanat Çınarı Ödülü oyuncu, yönetmen ve yazar Tamer Levent’e ve Kitle İletişim Ödülü de bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek.

Festival Yönetmeni İnci Demirkol yaptığı açıklamada, “İlk yılımızda En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü almış Şerif Sezer’i 31 yıl sonra bu kez Aziz Nesin Emek Ödülü ile ağırlayacak olmaktan dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Sanat Çınarı Ödülü’nü bu yıl, Ankara’da sayısız oyunlarını izlediğimiz usta aktör Tamer Levent’e, Kitle İletişim Ödülü’nü de 7 yıldır bağımsız sinemaların destekçisi olmuş Başka Sinema’ya vermekten de gurur duyuyoruz” dedi.

Festivalin üçüncü ödülü Kitle İletişim Ödülü ise bu yıl, 2013’te Kariyo & Ababay Vakfı işbirliğiyle hayata geçirilen bağımsız film dağıtım ağı Başka Sinema’ya verilecek. Demirkol, Başka Sinema’nın bağımsız filmlere ve sanat sinemasına aşkla, tutkuyla bağlanmış sinemaseverler için kıymetini bilerek bu ödülü verdiklerini söyledi ve ekledi: “2013’te ‘Bize Her Gün Festival’ diyerek yola çıkan, birçok şehirde bağımsız sinema salonlarında farklı ülkelerden yaratıcı ve nitelikli yeni filmlere, hatta klasik filmlere festivaller dışında da alan açtığı için Kitle İletişim Ödülü, 7 yıldır sinefillerin gözbebeği olan Başka Sinema’ya verilmektedir.”

31. Ankara Uluslararası Film Festivali’nin Onur Ödülleri 3 Eylül’deki festivalin Açılış Töreni’nde sahiplerini bulacak.

Yüzde 50 kapasite gözetilecek

Festivalde, izleyicilerin kendilerini güvende hissedecekleri koşullarda ve Covid-19 tedbirlerinin alınacağı salonlarda yapılacak gösterimler, yüzde 50 kapasitede izleyici gözetilerek gerçekleştirilecek.