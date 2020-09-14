Ankara Film Festivali’nde VEKAM Özel Ödülü sahibini buldu

14 Eylül 2020

Vehbi Koç Ankara Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (VEKAM) ve 31. Ankara Uluslararası Film Festivali işbirliğiyle gerçekleştirilen ve bu yıl “Ankara Hikâyesini Bekliyor” çağrısıyla açılan belgesel ve kısa film yarışması sonuçlandı. Yönetmenliğini Yasin Semiz’in üstlendiği, “Asfaltın Altında Dereler Var!” belgeseli ödüle layık görüldü. Ankara’nın kayıp derelerinin izini süren belgesel, derelerin tekrar günyüzüne kavuşturulması için verilen mücadeleye ışık tutmayı hedefliyor.

10 bin TL’lik VEKAM Özel Ödülü, 10 Eylül’de gerçekleştirilen kapanış töreninde Yönetmen Yasin Semiz’e takdim edildi. “Asfaltın Altında Dereler Var” belgeseli, VEKAM Kütüphanesi ve Arşivi’nde de kaynak olarak akademik araştırmalara açılacak.

Ankara ve çevresi ile ilgili görsel işitsel belleğin zenginleştirilerek kent araştırmalarına katkıda bulunulmasına destek olmak amacıyla açılan yarışma çağrısının seçici kurulunda akademisyen Dr. İpek A. Çelik Rappas, belgesel yönetmeni Kerime Senyücel ile akademisyen Prof. Dr. Seçil Büker yer aldı.