Antalya 4. Uluslararası Meze Festivali için geri sayım başladı!

Eğlenmeyi ve yeni tatlar deneyimlemeyi seven konukların yanı sıra sanat, edebiyat, eğlence ve gastronomi dünyasından birçok ismin ziyaret etmesi hedeflenen Antalya 4. Uluslararası Meze Festivali, gastronomi alanına çeşitli katkıları olan, farklı bölgelerden ağırlayacağı önemli isimleri de bir araya getirecek.

4. Uluslararası Meze Festivali'nde İstanbul, İzmir, Ankara, Antalya, Gaziantep, Hatay, Bodrum, Fethiye, Kaş, Çanakkale, Beyrut ve Barcelona'nın lezzet durakları yer alacak. 4. Uluslararası Meze Festivali'nin biletleri, biletix'te satışa sunuldu.