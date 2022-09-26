Antalya I. Uluslararası Food Fest kentte gastronomi coşkusu yaşattı

Yerel gıdaya ve sürdürülebilir tarıma sahip çıkmanın önemini vurgulamak amacıyla Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından “Antalya’dan Dünyaya” mottosuyla düzenlenen I. Uluslararası Food Fest Antalya yerli ve dünyaca ünlü yabancı konuklara ve renkli etkinliklere ev sahipliği yaptı. Festivalin açılışında konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Uluslararası Gastronomi Festivali’mizle şehrimizin Akdeniz lezzetlerini, Anadolu mutfağı ile harmanlayarak mutfak kültürümüzü dünya arenasında hak ettiği noktaya getirmek için önemli bir adım atıyoruz” dedi.

Başkan Muhittin Böcek ve konuklar klasik yöntem kurdele kesmek yerine Antalya’nın coğrafi işaret almış lezzetleri; Antalya Piyazı, Antalya Serpme Böreği, Antalya Paça Çorbası, Alanya Hülüklü Çorbası, Antalya Kabak Tatlısı, Antalya Turunç Kabuğu Reçeli, Alanya Avakadosu, Alanya Muzu, Finike Portakalı, Manavgat Altın Susamı, Antalya Tavşan Yüreği Zeytini, Alanya Yenidünyası, Korkuteli Karyağdı Armudu ve Antalya Bergamut Kabuğu Reçelinin içinde bulunduğu sunum tabaklarının kapağını açarak festivali açtılar.

Karaalioğlu Parkı içinde kurulan festival alanı lezzet tutkunları için Antalya’nın yerel ürünlerinin yer aldığı stantlardaki farklı ürünlerin tadına bakma fırsatı da yarattı.

Başkanları buluşturan panel

Festival açılışının ardından lezzetli mutfaklarıyla öne çıkan Antalya, Hatay ve Adana Büyükşehir Belediye Başkanlarının katıldığı “Şehirlerin Gastronomi Zenginliğini Ön Plana Çıkaracak Tanıtım Çalışmaları” konulu panel yapıldı. Sözen Grup CEO’su ve Food Fest Antalya İçerik Direktörü Gökmen Sözen moderatörlüğünde gerçekleşen panelde konuşan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya’nın sadece deniz, kum, güneşten ibaret olmadığını, gastronomi festivali ile Antalya mutfağını dünyaya kazandırmak için de önemli bir adım attıklarını söyledi.

2017 yılından itibaren UNESCO Gastronomi şehri unvanını alan Hatay’ın Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Lütfü Savaş ise Hatay’ın dünya gastronomi şehri olması yolunda yapılan çalışmaları anlattı.

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ise, her ilin kendine özgü lezzetleri ve zengin mutfağı olduğuna dikkat çekerek “belediye başkanlarına düşen bu zenginlikleri dünyaya tanıtmak. Tanıttığımız takdirde turizm faaliyetlerimizin daha da artırmak mümkün. Biz bunu yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

İkinci gün

Festivalin ikinci günü Antalya Coğrafi İşaretli Tavşan Yüreği Zeytin Hasadı etkinliğiyle başladı. Zeytinpark’taki hasadın ardından gün boyunca panel, söyleşi ve workshop’lar devam etti. Luigi Taglienti Joann Artieda, Arda Türkmen, Jenő Rácz, Rui Silvestre, Şeyda Dikmen Öğdük, Mine Ataman, Murat Atay, Nursel Ergin, Beyhan Kadayıfçı, Uğur Volkan Uysal gibi isimlerin katıldığı workshop ve söyleşilerin ardından akşam, Işın Karaca’nın konseriyle sona erdi.

Üçüncü gün

Festivalin son günü) ise İpek Kozasından Portakal Çiçeği Broşu Yapımı etkinliğinin yanı sıra gün boyunca şef Danilo Zana, Joe Barza, Tuncay Gülcü, Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu, Jaime David Rodriguez Camacho, Pere Planagumà Sala, Elif Korkmazel, Türev Uludağ ile workshop’lar, çok sayıda panel ve söyleşi düzenlendi. Bunlardan birisi, moderatörlüğünü üstlendiğim Uluslararası Otel Zincirlerinde Antalya’nın Yerel Ürünlerinin Kullanımı başlıklı paneldi. I. Uluslararası Food Fest Antalya, akşam saatlerindeki Akustik Konser ile sona erdi.