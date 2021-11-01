Antikaseverler 4 Kasım’da Sanat ve Antika Fuarı’nda buluşacak

Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı, çağdaş sanat galerileri, sanatçılar, antikacılar, koleksiyonerler ve sanatseverler için 4 Kasım’da açılıyor. Plastik ve görsel sanatlara kadar birçok eserin sergileneceği fuar, piyanist Gülsin Onay’ın 3 Kasım Çarşamba günü vereceği piyano resitali eşliğinde gerçekleştirilecek özel etkinlik ile başlayacak.

Fuar, 7 Kasım’a kadar İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda genel ziyarete açık olacak. Etkinlik kapsamında alanında uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller de gerçekleştirilecek.