Antikaseverler 4 Kasım’da Sanat ve Antika Fuarı’nda buluşacak
İstanbul, “Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı”na ev sahipliği yapacak. İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda gerçekleştirilecek organizasyon, yerli ve yabancı birçok sanatçıyı ve eseri tek çatı altında buluşturmayı hedefliyor.
Babylons & IAAF Sanat ve Antika Fuarı, çağdaş sanat galerileri, sanatçılar, antikacılar, koleksiyonerler ve sanatseverler için 4 Kasım’da açılıyor. Plastik ve görsel sanatlara kadar birçok eserin sergileneceği fuar, piyanist Gülsin Onay’ın 3 Kasım Çarşamba günü vereceği piyano resitali eşliğinde gerçekleştirilecek özel etkinlik ile başlayacak.
Fuar, 7 Kasım’a kadar İstanbul Kongre Merkezi ve Lütfi Kırdar Kongre Sarayı’nda genel ziyarete açık olacak. Etkinlik kapsamında alanında uzman konukların katılımıyla akademik buluşmalar ve paneller de gerçekleştirilecek.