Ara Güler’in arşivinden “Denize İnen Yol” Galataport’ta

Doğuş Grubu’nun kültür ve sanat alanında gerçekleştirdiği projelerinden biri olan ve Ara Güler ile iş birliği sonucu kurulan Ara Güler Müzesi’nin Kültür Yolu Projesi özelinde hazırladığı sergi ‘Denize İnen Yol’ Galataport’ta izleyici ile buluştu. Sergide, Ara Güler’in Kültür Yolu Projesi aksında yer alan Tophane, Karaköy, Galata, Galata Mevlevihane’si, Galata Kulesi, Tünel, İstiklal Caddesi, Galatasaray ve Taksim Meydanı ile çevresinde çektiği fotoğraflar yer alıyor.

31 Aralık’a kadar ziyarete açık kalacak sergide bölgeye ait daha önce yayınlanmamış fotoğraflarında bulunduğu 41 eser yer alıyor. Sergide ayrıca Ara Güler’in 1970’li yıllarda yapmış olduğu ve Yavuz Zırhlısının sökümünü konu alan 17 dakikalık Kahramanın Sonu belgeseli de gösterilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı inisiyatifinde gerçekleşecek olan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi’ne Doğuş Grubu olarak farklı etkinlikler ile katıldıklarını ve destek olduklarını vurgulayan Doğuş Grubu Sanat Danışmanı Çağla Saraç, “Doğuş Grubu olarak, kültür ve sanatın farklı dallarını desteklemek ve geliştirmek bizim için büyük öneme sahip. Yönetim Kurulu Başkanımız Ferit F. Şahenk’in bu konudaki vizyonu hepimiz için yol gösterici olmuştur. Kültür-sanat alanında sürdürülebilir projeler üretmeye daima özen gösteriyoruz. Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi ile Ara Güler Müzesi’ni bu felsefeyle 2016 yılında hayata geçirdik. Ne mutlu bize ki, bu projeleri Ara Güler ustanın sağlığında, onun katkısı ve desteğiyle yapabildik” dedi.