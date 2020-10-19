Ara Güler’in yer aldığı fotoğraf kareleri sergileniyor

19 Ekim 2020

Küçükçekmece Belediyesi, Ara Güler’i sonsuzluğa uğurlanışının 2. yıl dönümünde daha önce hiç sergilenmemiş özel anlarından oluşan “Güle Güle Ara Güler” başlıklı fotoğraf sergisi ve dostlarının anılarından oluşan bir kitapla yad ediyor.

Kemal Çebi

Küçükçekmece Belediye Başkanı Kemal Çebi, “Fotoğraf sanatının Türkiye ve dünya üzerindeki en bilinen isimlerinden biri olan Ara Güler’i özel bir sergiyle anıyoruz. Bizi bir fotoğraf karesinde yüzlerce insanla tanıştırıp, dünyayla buluşturan usta sanatçıya, Türk fotoğrafına gösterdiği yol için hepimiz minnettarız. Ara Güler, ‘Yaşam size verilmiş boş bir film; her karesini mükemmel bir biçimde doldurmaya çalışın’ demiştir. Biz de yakın dostu Melih Berk’in kadrajına yansıyan Ara Güler izlerini ve üstadın yaşamından kesitleri izleyeceğiz bu sergide. Ara Güler anısına, sanatçı dostlarının onun için dile getirdiği söylemlerini de bir kitap haline getirdik. Bu özel sergiye tüm sanatseverlerimiz davetlidir” diye konuştu.

17 Kasım’a dek CKSM’ de

Sergide Ara Güler’in en doğal halleri, dostlarıyla özel anları, doğum günü partileri, kişisel özelliklerinin yanı sıra yine dostlarının onun hakkında yazmış oldukları metinler yer alıyor. Sergi, 17 Kasım’a dek CKSM’de sanatseverleri ağırlayacak.