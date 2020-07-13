Arabada sinema keyfine devam

13 Temmuz 2020

Türk Telekom’un markası Prime, her yıl gerçekleştirdiği Prime Açık Hava Sineması’nı bu yıl sosyal mesafe kurallarını göz önünde bulundurarak arabalı sinema konseptiyle buluşturdu. Haziran ayında film keyfine yeniden kavuşan Prime kullanıcılarının yoğun talebi üzerine Türk Telekom, arabalı sinema gecelerini uzatma kararı aldı. 18 Temmuz’a kadar yapılacak yeni gösterimlerin adresi, yine Boğaz kıyısındaki Ortaköy Açık İSPARK olacak.

Etkinliğe katılmak isteyen Türk Telekom Prime kullanıcıları, 0507 178 56 81 numaralı telefondan rezervasyon yaptırabiliyor. Etkinlik alanındaki POS cihazına girmeleri gereken şifreyi ise PRIME ACIKHAVA yazıp 6262’ye göndererek veya Prime mobil uygulaması üzerinden alabiliyor. Saat 21.00’deki film gösterimlerine katılmak isteyen ama rezervasyonsuz gelen Prime’lılar ise boş yer olması halinde alacakları şifre ile Arabalı Sinema Gecesi’ne katılabiliyor.

Filmler

16 Temmuz – Bayi Toplantısı, 18 Temmuz – Ajanlar İş Başında.