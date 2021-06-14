Arkas koleksiyonundan seçmeler

Arkas Holding’in üç sanat merkezinde çevrimiçi etkinlikleri ve tüm hijyen kurallarına uygun şekilde planlanmış ziyaret seçenekleri ile sürüyor. Arkas Sanat Merkezi, Arkas Sanat Urla ve Arkas Deniz Tarihi Merkezi ücretsiz ziyaret sunmasıyla sanatı ulaşılabilir kılmayı ve sanatın pozitif etkisiyle hayata renk katmayı amaçlıyor. Arkas Sanat Merkezi’ndeki geçmiş sergilere ek olarak artık Arkas Deniz Tarihi Merkezi’ndeki daimi koleksiyon sergisi de sanal gezinti olarak çevrimiçi gezilebiliyor.

Denizcilik tarihine 3D yolculuk

Arkas Deniz Tarihi Merkezi, M.Ö. 1000 yılından 21. yüzyıla kadar uzanan dönemin denizcilik tarihi sürecini yaşatmayı amaçlıyor. Ücretsiz ziyaret edilebilen Arkas Deniz Tarihi Merkezi, tarihte iz bırakmış gemilere tekrar hayat veren maketlerin yanı sıra denizcilik tarihinde yer alan önemli olayların ve kahramanlarının resmedildiği Türk ve yabancı sanatçılara ait tablolar ve gemi antikalarına ev sahipliği yapıyor. Sanal gezinti için www.arkasdeniztarihimerkezi.com web sayfasını ziyaret etmek yeterli.

Çevrimiçi sergiler

Arkas Sanat Merkezi’nde gerçekleşen geçmiş sergiler www.arkassanatmerkezi.com üzerinden sanal gezinti ile çevrimiçi olarak gezilebiliyor. Ara Güler, Merhaba İzmir!, Picasso: Gösteri Sanatı, Arkas Koleksiyonu'nda Post-Empresyonizm, 1001 Gece, Renk Işık Titreşim, Arkas Koleksiyonu’ndan Su Manzaraları ve Victor Vasarely bu sergiler arasında yer alıyor. Arkas Sanat Urla’ya pandemi nedeniyle sınırlı sayıda ziyaretçi kabul ediliyor. Bu nedenle ziyaret öncesinde (0232) 761 04 80 nolu telefondan arayarak rezervasyon yaptırılması gerekiyor.