Arkas Sanat Merkezi, Ara Güler sergisini ziyarete açıyor

29 Haziran 2020

Arkas Sanat Merkezi’nde, Ara Güler Arşiv ve Araştırma Merkezi (AGAVAM) tarafından Ara Güler Müzesi iş birliğinde düzenlenen, “Ara Güler, Merhaba İzmir!” sergisi, COVID-19 pandemisi sebebiyle bir süreliğini ziyarete kapatılmıştı. Bu süreçte sergiyi gezmek isteyenleri arkassanatmerkezi.com web sitesinde yer alan 3D tura yönlendiren merkez, sergiyi canlı gezmek isteyen sanatseverlere tüm önlemlerini alarak kapılarını yeniden açıyor.

Arkas Sanat Merkezi’nden, ziyaret öncesi (0232) 464 66 00 numaralı telefondan mutlaka rezervasyon yaptırılması gerektiği belirtiliyor. Binaya maskesiz ve eldivensiz girilemeyeceğini, ateş ölçümü yapıldıktan sonra güvenlik kontrolüyle birlikte ellerin dezenfekte edilmesi gerektiğini önemle vurgulanıyor.

Arkas Sanat Merkezi, tüm sanatseverleri güvenli bir şekilde ağırlayabilmek için toplam ziyaret süresini de 30 dakika tutacak, ziyaret öncesi telefonlarına Arkas Sanat Merkezi uygulamasını indiren ziyaretçiler sergiyi sesli rehber ile gezebilecekler ve her ziyaretçiden sonra sergi alanları dezenfekte edilecek.

“Merhaba İzmir”…

Ara Güler’in daha önce sergilenmemiş İzmir ve civarına ait fotoğraflarının yer aldığı sergi, sanatçının ikonik İstanbul fotoğrafları, Türkiye ve dünyada kültür sanat alanında önemli isimlerin portreleri ile 700’den fazla eseri görme fırsatı sunuyor. Ayrıca kişisel arşivinden kameraları ve eşyaları da sergilenen eserler arasında.

Arkas Deniz Tarihi Merkezi de Yeniden Açılıyor

Geçmişi 1800’lere kadar uzanan tarihi binasında M.Ö. 3 bin yılından günümüze uzanan denizcilik tarihine ışık tutan Arkas Deniz Tarihi Merkezi de sağlık ve hijyen koşullarıyla ilgili tüm önlemlerini alarak kapılarını yeniden açıyor. 02 Temmuz’dan itibaren; Salı, Perşembe ve Cumartesi günleri saat 11:-17:00 arası ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek.