Arkas Sanat Urla, randevulu ziyarete açıldı

07 Eylül 2020

Arkas Koleksiyonu, farklı dönemlere ışık tutan resim, heykel, halı, zırh, cam obje gibi yerli ve yabancı sanatçıların eserlerinden oluşuyor. Koleksiyondaki eserler, Arkas Sanat Merkezi’nde gerçekleşen pek çok serginin yanı sıra yurt içi ve yurt dışında müzelerde dönemsel olarak sergileniyor.

2011’de Arkas Sanat Merkezi ve 2012’de Arkas Deniz Tarihi Merkezi’nden sonra şimdi de Arkas Sanat Urla, ay içinde ziyarete açıldı.

Doğal bir çevre içerisinde yer alan Arkas Sanat Urla’da yapının ana program elemanlarını, sergi mekânları, kütüphane, servis alanları, heykel avlusu, kolonadlı platform ve açık alan düzenlemeleri oluşturuyor. İki katlı sergi alanından oluşan Arkas Sanat Urla’nın ilk katında 19. yüzyıl sonu – 20. yüzyıl başı batı resim ve heykel sanatının önemli temsilcilerinin eserleri yer alıyor. İkinci katta ise 16. yüzyıldan 17. yüzyıla uzanan, işlevselliklerinin yanı sıra birer sanat eseri niteliğine sahip zırh, miğfer ve silah seçkisi, Rönesans duvar halıları ve klasik dönem Anadolu halıları sergileniyor.

Diğer yandan Arkas Sanat Urla, mimari özellikleriyle de dikkati çekiyor. İMİB (İstanbul Maden İhracatçıları Birliği) tarafından organize edilen İMİB Doğal Taş Söyleşileri’ne de konu olan yapının tamamında doğal taş kaplama kullanılmış. Malzeme niteliği, yalın mimarinin gün ışığı ile olan etkileşimini görsel açıdan güçlendirici bir özellik taşıyor.

Gerekli hijyen ve kamu sağlığı tedbirleri alınarak ziyarete açılacak Arkas Sanat Urla’yı pandemi nedeniyle eş zamanlı olarak sınırlı sayıda ziyaretçi gezebiliyor. Bu sebeple ziyaret öncesinde 0 (232) 761 04 80 no’lu telefondan rezervasyon yaptırılması gerekiyor.