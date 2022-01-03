Arkas Trio iki yıl pandemi arasından sonra İstanbul ve İzmir’de

Arkas Holding tarafından klasik batı müziğine uzun vadeli ve evrensel bir proje ile katkıda bulunmak amacıyla 2011’de kurulan Arkas Trio, yeni yılın ilk haftasında İstanbul ve İzmir’de sahne alacak. Pandemi sebebiyle uzun süre sahnelerden uzak kalan üçlü, İstanbul’da 2022’nin ilk “Oda Müziği Konseri”ni Kadıköy Belediyesi Süreyya Operası’nda verecek. Keman sanatçısı Tuncay Yılmaz, piyanist Emre Elivar ve Alman çellist Gustav Rivinius’tan oluşan topluluk, 3 Ocak Pazartesi günü gerçekleşecek konserde J. N. Hummel, A.Piazzola ve L.v. Beethoven’ın eserlerini yorumlayacak. Konser 20.00’de başlayacak.

Arkas Trio’nun İzmir’deki konseri ise 4 Ocak Salı günü İzmir Ahmed Adnan Saygun Gösteri Merkezi’nde gerçekleşecek. Topluluk, İstanbul konserinde olduğu gibi J. N. Hummel, A.Piazzola ve L.v. Beethoven’ın eserlerini yorumlayacak.