Art & Tech for Good Summit zirvesi goodspaces’de yapılacak

42 Maslak’ta yer alan ve şehrin sanat, teknoloji, iyilik merkezi olan goodspaces, bu yıl ilkini gerçekleştireceği Art & Tech for Good Summit 2022 ile dönüşüm yolculuğundaki merak edilenleri tek bir zirvede sunmayı hedefliyor. Türkiye’den ve dünyadan konusunda uzman konuşmacılar eşliğinde gerçekleşecek panellere ev sahipliği yapacak olan zirve, üç gün boyunca farklı etkinliklerle özgün bir deneyim sunacak.

Art & Tech for Good Summit 2022, bir NFT sergisine de ev sahipliği yapacak. Üç gün boyunca goodspaces Exbition Hall, Artopol Art Gallery, Yiğit Yazıcı 42 Maslak Atelier ve Luca Fine Art’ta ücretsiz olarak ziyaret edilebilecek sergi programında özel söyleşiler de yer alacak.

13 Mayıs Cuma akşamı dijital sanatı ve müziği bir araya getirecek, BeeGee ve Hakan Yılmaz‘ın performans sergileyeceği ‘Digital Art Party yapılacak. 14 Mayıs Cumartesi günü, sürdürülebilirlik, sanat, girişimcilik, teknoloji ekosisteminin günümüzdeki buluşma noktası olan Metaverse, NFT ve Web 3.0, Türkiye’den ve dünyadan konusunda uzman konuşmalar yer alacak.

goodspaces, Art & Tech for Good Summit 2022’nin son gününde tüm gün ‘iyilik’ diyecek. Bilim, teknoloji, eğitim, çevre, kültür, sanat faaliyetleri sürdüren sivil toplum örgütlerinin katılımıyla gerçekleşecek Toplumsal Fayda Günü’nde toplumsal farkındalık yaratacak etkileyici ve ücretsiz bir panel gerçekleşecek.