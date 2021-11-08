‘Artakalan’ sergisinde yaşama geri kazandırılan tasarımlar

“İyi Bak Dünyana” diyerek dünyanın sanat ve tasarımla daha iyi bir yer olacağını vurgulayan Kale Tasarım ve Sanat Merkezi, cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar’ın ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği cam eserleri bir araya getiriyor.

Dünyamızın karşı karşıya olduğu karmaşık sorunlar yumağından çıkış için yaratıcı endüstrilerin yol gösterici olabileceğine inanan ve bu doğrultuda sürdürülebilir yaşam odaklı projelere kapılarını açmayı hedefleyen Kale Tasarım ve Sanat Merkezi (KTSM), yeni bir sergiye ev sahipliği yapıyor. Felekşan Onar’ın kurucusu olduğu Fy-shan Glass Studio’nun ileri dönüşüm yöntemleriyle tasarlayıp ürettiği kullanıma yönelik cam eserler ile heykelsi objeleri bir araya getiren Artakalan başlıklı sergi, güncel tasarımın tüketicilerin günlük yaşam deneyimini zenginleştirmenin ötesinde sosyopolitik, ekonomik ve ekolojik düzlemde yaratabileceği faydaya değiniyor. Artakalan, KTSM’de, 31 Aralık’a kadar ziyaret edilebilecek.

Atıktan değer yaratan tasarımlar

Modern bir disiplin olarak tasarımın toplumsal eşitsizlik, iş gücü sarfiyatı ve doğal kaynakların tüketimi üzerindeki belirleyici rolünü öne süren tarihsel tartışmalar, 21. yüzyıl tasarımcısının statükoyu tersine çevirmede üzerine düşen sorumluluğa bir temel oluşturuyor. Bu çerçevede, çizgisel ‘Al-Üret-Tüket’ sistemine kendi cam pratiğinden sürdürülebilir bir üretim modeliyle yanıt veren cam sanatçısı ve tasarımcı Felekşan Onar, kullanılabilir malzemeyi atığa dönüşmeden, ekonomik ve kültürel değeri olan ürünlere çeviriyor.

Artakalan sergisinin yeni bir farkındalık oluşturacağına inanan Felekşan Onar; ‘Bence işin kırılma noktası, geriye kalanların biricik güzelliğini farketmek, onlara birincil üretimler kadar saygı ve özen göstermek ve tabii hayal kurabilmek. Bu bilinç ve hassasiyeti yaratımın her aşamasına yansıtabilirsek, sürdürülebilirlik adına kayda değer bir fark yaratabiliriz. Artakalan’ın buna vesile olmasını diliyorum.’ diyor.

Dört ana gruptan oluşuyor

Felekşan Onar’ın, tasarımcı Şahika Etemoğlu ve üretim ekibinin katkılarıyla, ileri dönüşüm yöntemlerine göre tasarlayıp ürettiği, toplamda dört ana gruptan oluşan cam eserler, Serra Yentürk’ün küratörlüğünde bir araya gelmiş.