Arter, Haziran ayı boyunca “evden anlat”maya davet ediyor

25 Mayıs 2020

COVID-19 salgınının yayılma riskine karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında ziyarete kapalı olan Arter, Öğrenme Programı etkinliklerine çevrimiçi ortamda devam ediyor. Arter’in, her katılımcının evinde bulunan birer sanat yapıtını veya nesneyi diğer katılımcılara anlatmasını temel alan “Evden Anlat” başlıklı çevrimiçi buluşmaları, Haziran ayı boyunca her Pazartesi saat 19:00’da gerçekleşecek.

“Evden Anlat” buluşmalarında, katılımcıların seçtikleri yapıt veya nesnelere ilişkin kısa anlatımlarını takiben bu paylaşımlar üzerine toplu bir sohbet gerçekleştiriliyor. 1, 8, 15, 22 ve 29 Haziran 2020 Pazartesi günleri saat 19:00’da gerçekleşecek çevrimiçi “Evden Anlat” buluşmalarından birine katılmak için, ogrenme@arter.org.tr adresi üzerinden kayıt yaptırmak gerekiyor. Ücretsiz olarak düzenlenen etkinliklere katılım, kontenjanla sınırlı.