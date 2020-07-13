Arter sergilerine giriş, Perşembeleri tüm ziyaretçilere ücretsiz

13 Temmuz 2020

Arter sergilerine giriş, Tüpraş'ın desteğiyle Perşembe günleri tüm ziyaretçiler için ücretsiz; 24 yaş ve altı ziyaretçiler ile Arter Beraber üyeleri ise Arter'i her gün ücretsiz ziyaret edebiliyor. Cevdet Erek'in Bergama Stereotip ve Nevin Aladağ'ın İzler başlıklı kişisel sergileri ve devam eden açılış sergileri Saat Kaç?, Kelimeler Pek Gereksiz, Ayşe Erkmen: Beyazımtırak ve Altan Gürman retrospektifi Pazartesi hariç her gün 11:00-17:00 saatleri arasında ziyarete açık.

Rehberli turlar

Arter'in güncel sergilerine odaklanan rehberli turlar, Pazartesi hariç haftanın her günü 14:00 ve 16:00 saatlerinde düzenleniyor. Rehberli turlar, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Gerekli sağlık tedbirlerinin geçerli olduğu dönem süresince turlar en fazla beş katılımcıyla gerçekleşiyor.

Arter Kitabevi

Arter Kitabevi, sanatın farklı dallarına odaklanan yayınların yanı sıra kurmaca, kurgudışı ve çocuk kitaplarına uzanan geniş bir seçki sunuyor. Bu çokdisiplinli seçki, Arter’in devam eden sergi ve etkinlik programlarına paralel olarak güncelleniyor. Kitaplar, Arter’in ziyaret saatleri boyunca açık olan kitabevinden veya e-posta yoluyla kitabevi@arter.org.tr adresinden edinilebiliyor.

Bistro By Divan ve Arka Bahçe

Bistro by Divan, Pazartesi hariç her gün açık. Gerekli tüm sağlık tedbirlerinin alındığı Bistro'ya giriş için sergi bileti gerekmiyor. Arter'in arka bahçesindeki mesafeli masalar güvenli bir öğle yemeği veya kahve molası için misafirleri ağırlamayı bekliyor.

Arter’e ulaşım

Arter'e Taksim'den ve Tepebaşı'ndan düzenli sefer yapan servislerle ücretsiz ulaşılabiliyor. Arter servisleri, sosyal mesafe kurallarına uygun olarak yüzde 50 kapasiteyle işlemeye devam ediyor. Taksim servisi, Taksim metro istasyonu Gezi Parkı çıkışı ile Arter arasında sürekli sefer yapıyor. Tepebaşı servisi, Pera Müzesi önünden buçuklu saatlerde, Arter önünden her saat başı kalkıyor. Servis başlangıç saati 11:00.