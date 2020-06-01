Arter ve İstanbul Modern müzeleri ile YKY kitabevleri kapılarını yeniden açıyor

01 Haziran 2020

COVID-19 salgınına karşı alınan sağlık tedbirleri kapsamında 14 Mart’tan bu yana ziyarete kapalı olan Arter, 16 Haziran Salı günü kapılarını yeniden açmaya hazırlanıyor. Kontrollü normalleşme sürecinde, ziyaretçilerini gerekli hijyen tedbirleriyle ağırlayacak olan Arter, yeni bir bilgilendirmeye kadar Pazartesi hariç her gün 11:00–17:00 saatleri arasında ziyarete açık olacak.

Salgın sebebiyle 17 Mart’ta geçici olarak ziyarete kapatılan İstanbul Modern, güvenli bir müze deneyimi için hazırlıklarını tamamladı. Müze, 16 Haziran Salı günü ziyarete açılıyor.

Salgın nedeniyle kapılarını bir süreliğine ziyarete kapatan Yapı Kredi Yayınları kitabevleri de 1 Haziran’dan itibaren kitapseverleri bekliyor.

Arter

16 Haziran 2020 Salı günü Dolapdere’deki yeni binasının kapılarını yeniden açmaya hazırlanan Arter, ziyaretçilerini sosyal mesafe kuralları doğrultusunda kısıtlı kapasiteyle ve maskeyle kabul edecek. Girişte ateş ölçer uygulamasının yapılacağı binanın yanı sıra ücretsiz Arter servisleri de düzenli olarak dezenfekte edilerek hizmet vermeye devam edecek. Kitabevi ve Bistro by Divan’ın da gerekli sosyal mesafe ve hijyen tedbirleriyle açılacağı, arka bahçe ve terasın kullanımda olacağı Arter’de Sevgi Gönül Oditoryumu, Karbon, Kütüphane ve Atölye bir süre daha kapalı olacak. Etkinlik Programı kapsamındaki konser ve performanslar ile Öğrenme Programı kapsamında fiziksel mekânda gerçekleşen programlara yeni bir bilgilendirmeye kadar ara verilirken, rehberli sergi turları sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenmeye devam edecek.

Salgın döneminin hemen öncesinde ziyarete açılan ve çok kısa süreyle görülebilen Cevdet Erek’in Bergama Stereotip ve Nevin Aladağ’ın İzler başlıklı yeni sergileri, 16 Haziran’da tekrar ziyaretçiyle buluşacak.

Sağlık tedbirleri nedeniyle Arter’in geçici olarak ziyarete kapandığı dönemde devam etmekte olan açılış sergileri de 26 Temmuz’a kadar görülebilecek. Emre Baykal ve Eda Berkmen küratörlüğünde Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan Saat Kaç? başlıklı grup sergisi, bellek, zaman ve mekân kavramları etrafında şekilleniyor. Yine Arter Koleksiyonu’ndan Selen Ansen küratörlüğünde gerçekleştirilen Kelimeler Pek Gereksiz başlıklı grup sergisi, sanatsal ve yaşamsal süreçler arasında köprü kurarak jest, kalıntı ve iz temaları etrafında kurgulanıyor. Ayşe Erkmen’in, Türkiye’deki ilk kurumsal solo sergisi olma niteliği taşıyan Beyazımtırak, sanatçının 1970’lerden bu yana gerçekleştirdiği sanatsal üretim içinden retrospektif bir anlayışla seçilenlerle birlikte, bu sergi için özel olarak tasarlayıp ürettiği yeni işleri Emre Baykal’ın küratörlüğünde bir araya getiriyor. Altan Gürman retrospektif sergisi, 1976 yılında hayatını kaybeden sanatçının 11 yıllık üretimini Arter Koleksiyonu’ndan oluşturulan bir seçkiyle Başak Doğa Temür küratörlüğünde sunuyor.

Aynı zamanda, #evdeçal başlığı altında koleksiyonundan sunduğu video seçkilerinin ikincisini internet sitesi üzerinden erişime açan Arter’in rehberli turları, çocuk atölyeleri ve Evden Anlat buluşmaları da Haziran ayı boyunca çevrimiçi olarak devam edecek.

Ziyaret ve ulaşımla ilgili güncel bilgilere arter.org.tr/ziyaret adresinden ulaşılabilir.

İstanbul Modern

İstanbul Modern, güvenli bir müze deneyimi için hazırlıklarını tamamladı. Müze, 16 Haziran Salı günü ziyarete açılıyor. Günlük rutin temizlik süreçlerinin dışında, İstanbul Modern düzenli olarak profesyonel ekiplerin desteğiyle özel kimyasallar kullanılarak dezenfekte ediliyor. Her katta el dezenfektanı bulunuyor. Vestiyere sadece büyük çantalar kabul ediliyor, teslimat sırasında çantalara spreyle dezenfektan uygulanıyor. Ödünç bebek arabası ve tekerlekli sandalye hizmetini kullanmak isteyen ziyaretçiler için bu araçlar yine her kullanım öncesi ve sonrası dezenfekte ediliyor.

Müzeyi gezmek için maske takmak zorunlu. Ayrıca girişte temassız cihazla her ziyaretçinin vücut ısısı ölçülüyor. Biletler sadece kredi kartıyla alınabiliyor.

Müzenin daha güvenli ve rahat bir şekilde gezilebilmesi için çevrimiçi rezervasyon uygulaması başlatılıyor. Ziyaretçiler İstanbul Modern’in web sitesi üzerinden saat aralığı seçerek rezervasyon yapabiliyor. Aynı anda tüm sergi katlarında bulunabilecek ziyaretçi sayısı ise sosyal mesafe kuralı gereği 70 ile sınırlandırılıyor.

Kontrollü normalleşme süreci sebebiyle rehberli grup turları ve İstanbul Modern Sinema’daki film gösterimleri dahil müzedeki tüm eğitim ve etkinlikler çevrimiçi olarak devam ediyor.

İstanbul Modern’in ziyarete açılmasıyla birlikte koleksiyon sergisi, Uluslararası Misafir Sanatçı Programı çerçevesinde dünyanın farklı coğrafyalarından on sanatçının İstanbul’daki zanaatkârlarla birlikte üretimlerinin yer aldığı “Misafirler: Sanatçılar ve Zanaatkârlar” sergisi ve “Lütfi Özkök: Portreler” adlı fotoğraf sergisi izleyiciyle buluşacak.

YKY kitabevleri

Salgına karşı aldığı gerekli sağlık önlemleriyle kapılarını tekrar açmaya hazırlanan Yapı Kredi Yayınları, 1 Haziran’da kitabevlerinin açılmasıyla birlikte okurlarının YKY kitaplarına erişimini kolaylaştırmak için alışveriş sitesine ek olarak yeni bir alternatif oluşturdu: “Telefonla Hızlı ve Kolay Sipariş.”

Yapı Kredi Yayınları, 1 Haziran – 10 Eylül 2020 tarihleri arasında kullanıma açık olacak olan “Telefonla Hızlı ve Kolay Sipariş” uygulaması ile okuyucularının aradığı kitaba kargo ve sıra beklemeden, hızlı bir şekilde ulaşmasını amaçlıyor.

Telefon ile kendisine en yakın YKY kitabevini arayıp istedikleri kitabı ayırtabilecek olan okuyucular, belirledikleri bir tarihte kitaplarını kitabevinden alabilecekler.