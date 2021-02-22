ARTER’de çevrimiçi festival heyecanı

Arter’in geçtiğimiz yıl İstanbul’a kazandırdığı Yeni ve En Yeni Müzik Festivali’nin ikinci edisyonu, bu yıl 26, 27 ve 28 Şubat tarihlerinde pandemi nedeniyle çevrimiçi ve ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Matthias Osterwold’un sanat yönetmenliğinde düzenlenen festivalin üç güne yayılan programı, “Yeni Müzik”e dair zengin bir içerik sunmayı hedefliyor.

Birinci gün

Festival, 26 Şubat Cuma günü 18:00’de Semih Fırıncıoğlu yürütücülüğünde gerçekleşecek “Yeni Müzik 101: Dünyada ve Türkiye’de Yeni Müziğin Gelişimi ve Uygulamaları” başlıklı çevrimiçi panelle başlayacak. Saat 20:00’de Michael Ellison’ın moderatörlüğünde Alper Maral, Onur Türkmen ve Tolga Yayalar’ın katılımıyla gerçekleşecek “Türler Arası, Türler Üstü: Yeni Müzik Teorisi Üzerine Bir Sohbet” başlıklı çevrimiçi panel var. İlk gün, Composers Inside Electronics, Inc.’in performans arşivlerinden bir seçki sunan film gösterimiyle sona erecek. Topluluğun1976–1977 tarihli performanslarının izini süren seçki, 22:00’de çevrimiçi yayınlanacak.

İkinci gün

27 Şubat Cumartesi günü saat 16:00’da Jeremy Woodruff’ın moderatörlüğünde, Mahir Çetiz, Zeynep Gedizlioğlu ve Mehmet Can Özer’in katılımıyla gerçekleşecek “Yeni Bestecilerin Yaratım Süreçleri” başlıklı oturum, son 20 yılda eser veren bestecilerin yaratım süreçlerini daha yakından inceleme fırsatı sağlayacak. Saat 18:00’de, festivalin sanat direktörü Matthias Osterwold’un moderatörlüğünde Sandeep Bhagwati, Turgut Erçetin, Brigitta Muntendorf ve Enno Poppe’nin katılımıyla gerçekleşecek “Yeni Müzikte Gelenek ve Gelecek: Kökenler, Akımlar, Perspektifler” paneli ise yeni müziğin son yüzyıldaki evriminden hareketle geleceğine dair ihtimalleri tartışmaya açacak. 27 Şubat Cumartesi etkinlikleri İngilizce yürütülecek.

Üçüncü gün

28 Şubat Pazar günü 16:00’da düzenlenecek “Sahne Arkası: IBULOrk Atölyesi” etkinliği, İstanbul Bilgi Üniversitesi Laptop Orkestrası (IBULOrk) üyeleri Tunca Candaş, Can Memişoğulları, Zeynep Oktar, Kuntay Seferoğlu ve Elif Soğuksu’nun katılımıyla gerçekleşecek. Program, besteci ve icracılar Onur Dülger, Emre Dündar, Şahin Kureta, Mithatcan Öcal, Uğurcan Öztekin ve Mehmet Ali Uzunselvi tarafından kurulan bir yeni müzik örgütlenmesi olan Istanbul Composers Collective’in 18:00’de gerçekleştireceği atölyeyle devam edecek. Yeni ve En Yeni Müzik Festivali 2021, saat 20:00’de İngilizce olarak gerçekleşecek “Algoritma ve Canlı Kodlama: Güncel Uygulamalar” başlıklı çevrimiçi panelle sona erecek. Konstantinos Vasilakos’un moderatörlüğünde Uğur Can Akkaya, Kerem Altaylar ve Selçuk Artut’un katılımıyla yapılacak panel, ağ müziğinde canlı kodlama uygulamalarına odaklanacak.