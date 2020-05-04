Arter’de dijital içerikler sürüyor

04 Mayıs 2020

Arter de bir süre daha ziyarete kapalı kalacak kültür kurumlarından birisi. Fiziksel mekânda yeniden bir arada olunacağı vakte kadar dijital içerikler aracılığıyla sanatseverlerle buluşmayı sürdürüyor: #evdeçal başlıklı çevrimiçi video seçkisi, Özgür Hareket / Anda Hareket başlıklı çevrimiçi atölye çalışması, Türk İşaret Dili'yle videolar, Spotify’daki Yeni ve En Yeni Müzik Festivali çalma listesi bunlar arasında.

#evdeçal başlıklı çevrimiçi video seçkisi arter.org.tr üzerinden 15 Mayıs'a kadar görüntülenebiliyor. #evdeçal, Arter Koleksiyonu'ndan farklı icra yöntemleri aracılığıyla sesle ve müzikle bağlar kuran sekiz videoyu bir araya getiriyor. Evde izlenmek üzere seçilen bu işler, sesin fiziksel kısıtların ötesine geçerek iletişim kurma, görünür kılma, yer değiştirme ya da karşı koyma imkânlarını hatırlatıyor.

Özgür Hareket / Anda Hareket başlıklı çevrimiçi atölye çalışması için kayıtlar devam ediyor. Dila Yumurtacı yürütücülüğünde devam eden çevrimiçi atölye çalışmasının katılım kapasitesi artırıldı. Atölyenin 6 Mayıs'ta gerçekleşecek dördüncü çevrimiçi buluşmasına ve bundan sonraki buluşmalara katılmak isteyenler ogrenme@arter.org.tr adresine e-posta göndererek kayıt yaptırabilir. 3 Haziran'a kadar her Çarşamba gerçekleşecek atölye çalışmasına katılım ücretsiz olup devamlılık gerektiriyor.

Duyu Turları'yla çeşitli duyulara hitap eden yorumlama malzemeleri sunarak farklı yapabilirlikteki katılımcıları bir araya getiren Arter Öğrenme Programı ekibi, fiziksel mekânda bir araya gelemediğimiz bu dönemde Türk İşaret Dili'yle videolar hazırlıyor. Sağır ve az duyan katılımcılara yönelik bu videolara sosyal medya kanallarından ulaşılabiliyor.

Arter'in bu yıl ilkini 6-8 Şubat 2019'da düzenlediği Yeni ve En Yeni Müzik Festivali klasik ve elektronik müzikten beslenen, disiplinlerarası geçirgen bir yapıya sahip ''Yeni Müzik''in önemli temsilcilerini İstanbul'da bir araya getirdi. Etkinliğin çalma listesi Spotify’da…