Arter’deki Alev Ebüzziya sergisinin kitabı yayınlandı

Alev Ebüzziya Siesbye’nin Tekerrür başlıklı kişisel sergisi, sanatçının renk, şekil ve boyut farklarından uzaklaşarak bu sergi için özel olarak ürettiği yüksek pişirimli çanaklardan oluşuyor. Arter ekibinden serginin küratörü Eda Berkmen ile Süreyyya Evren’in birlikte hazırladığı, sergiyle aynı başlığı taşıyan kitabın tasarımını Ayşe Bozkurt üstleniyor.

Sanatçının 2019’da ürettiği siyah, gri ve lapis mavisi çanaklardan oluşan serginin yayını, Eda Berkmen’in “Başlangıçta” başlıklı yazısıyla açılıyor. Kitap ayrıca akademisyen ve seramik sanatçısı Nermin Kura’nın, Alev Ebüzziya Siesbye’nin pratiği üzerine kaleme aldığı yazısını da okurla buluşturuyor. Kitapta, sanat tarihçisi Ali Kayaalp’in sanatçının eserlerinin işlev, temas, renk gibi forma dair özelliklerini işlediği yazısının yanında yazar ve sanatçı Abidin Dino’nun 1982 yılında kaleme aldığı bir metin de yer alıyor. Kitaba Hadiye Cangökçe ve flufoto’dan Barış Aras ve Elif Çakırlar tarafından çekilen fotoğrafların yanı sıra sanatçının arşiv fotoğrafları da eşlik ediyor.

Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür başlıklı kitap, Arter Kitabevi’nden satın alınabilir veya kitabevi@arter.org.tr e-posta adresi üzerinden sipariş edilebilir. Pazartesi hariç her gün 11:00–17:00 saatleri arasında ücretsiz ziyaret edilebilen Arter Kütüphanesi’nde kitabın sayfaları karıştırılabilir.