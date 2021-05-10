Arter’in 10 yıllık serüveni kitap oldu

Bir Vehbi Koç Vakfı kuruluşu olarak 2010 yılının Mayıs ayında yolculuğuna başlayan Arter, kuruluş yıldönümünü ilk on yılına yakından bir bakış sunan Arter: Sanat İçin Alan Yaratmak başlıklı yayınla kutluyor. Tüpraş'ın katkılarıyla yayımlanan kitap, ziyaretçilerini sanatın tüm disiplinlerindeki güncel üretimle buluşturmayı hedefleyen Arter'in 2010-2020 yılları arasındaki öyküsünü, tanıklık edenlerin bakış açılarıyla ve on kilit kavram aracılığıyla ele alıyor: Arter, Bellek, Üretim, Yayın, İnşa, Buluşma, Bahane, Ses, Performans ve Beraber.



İlkay Baliç'in kaleme aldığı, Bülent Erkmen'in tasarımını üstlendiği kitap, sanat için daha fazla alan yaratma hedefiyle yola çıkan kurumun ortaya çıkış ve gelişme sürecine ışık tutmayı amaçlıyor. Yayın, kitabevi@arter.org.tr adresine e-posta göndererek sipariş edilebiliyor, yeniden ziyarete açıldığımızda Arter Kitabevi'nden de satın alınabilecek. Kitabı, Arter Kütüphanesi'nde incelemek mümkün.