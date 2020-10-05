Arter’in çevrimiçi rehberli turları bugün yeniden başlıyor!

05 Ekim 2020

Sonbaharı Dinleyen Gözler İçin, Yağmur Ormanı V (varyasyon 3), Gökcisimleri Üzerine, KP Brehmer: Büyük Resim ve Alev Ebüzziya Siesbye: Tekerrür başlıklı beş yeni sergiyle karşılayan Arter’de Cevdet Erek: Bergama Stereotip ve Altan Gürman sergileri de devam ediyor. Ziyaretçilerini gerekli sağlık önlemleri çerçevesinde ağırlayan Arter, çevrimiçi ortamda düzenlediği etkinliklerini de sürdürüyor.

Arter’in, salgın nedeniyle kapalı olduğu dönemde başlattığı çevrimiçi rehberli turlar yeni sezonda devam ediyor. Ekranlar aracılığıyla buluşulan turlar, katılımcıların yapıtları kendi hayat deneyimleriyle ilişkilendirerek yorumlamalarını teşvik eden bir yaklaşım benimsiyor. Arter sergi rehberleri, her hafta farklı bir tema etrafında bir eser seçkisini ekranları aracılığıyla katılımcılarla paylaşıyor ve yoruma açıyor.

Ücretsiz olarak düzenlenen çevrimiçi rehberli turlar, 5 Ekim’de başlayarak Ekim, Kasım ve Aralık ayları boyunca her Pazartesi 19:00-20:00 saatleri arasında gerçekleşecek. Diyalog ve tartışmaya daha fazla zaman tanımak amacıyla sınırlı sayıda katılımcıyla düzenlenen turlara katılmak için etkinlik tarihinden önce turlar@arter.org.tr adresine yazarak rezervasyon yaptırmak gerekiyor.