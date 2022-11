Artweeks@Akaretler 13 Kasım’a kadar sanatseverleri bekliyor

Takip Et

İstanbul Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden Kültür AŞ iletişim desteği ile 7.si gerçekleştirilen Artweeks@Akaretler, 13 Kasım’a kadar “dünyanın en havalı caddeleri listesine Türkiye’den tek giren Akaretler’in” benzersiz atmosferinde yapılıyor. Dünya’nın ve Türkiye’nin önde gelen galerilerinin yeniden yer aldığı Artweeks@Akaretler, sanatçıları ve izleyicileri bir araya getirerek sanatı erişilebilir kılmayı hedefliyor. Çeşitli galeriler, koleksiyoner sergileri ve bağımsız sanatçıların eserlerini ziyaretçilerine sunan Artweeks@Akaretler’in 7. edisyonu Akaretler Sıraevler 15-17-19-37-39-55-57 numaralı binalar ile seçili rezidans alanlarında gerçekleşiyor.

Şerife Bilgili Ercantürk

Sanatı tüm sanatseverlerin özellikle gençlerin erişimine açmış olmanın ayrı bir gururunu yaşadıklarını ileten Bilgili Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili Şerife Bilgili Ercantürk şunları söyledi:

“Türkiye’ye değer katan projeler geliştirmeyi ilke edinen Bilgili Holding olarak sanatı şehrin içine alan Akaretler’de, Artweeks’e yeniden ev sahipliği yapmaktan dolayı çok mutluyuz. Artweeks@Akaretler’in İstanbul’un önde gelen kültürel aktörlerinin bir araya geldiği, şehre sanat izleme alışkanlığı kazandıran ve şehrin sanat ile temasında dönüm noktalarından biri haline gelmesi de memnuniyet verici.”

Sinan Temo

Bugüne kadar attıkları her adımda olduğu gibi, insana, doğaya, sanat ve kültüre saygı ilkesi doğrultusunda yepyeni ve öncü projeler gerçekleştirdiklerini ileten Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo “Sanat, Bilgili Holding kimliğinin en önemli elementlerinden biri. Eylül ayından bu yana çok hızlı bir kültür ve sanat sezonu başladı. Artweeks Akaretler gibi etkinliklerin de katkısıyla usta sanatçılara olan ilginin yanı sıra yeni yeteneklere duyulan merak her geçen yıl artıyor. Geçen edisyon 110 bin ziyaret gerçekleşmişti, bu 7. Edisyon’da 26 galeri katılımcımız ile birlikte 200 bin’den fazla ziyaret bekliyoruz” dedi.

Artweeks@Akaretler’in 7. Edisyonuna katılan bazı Katılımcı Galeriler arasında; Ambidexter, Anna Laudel, Art On, Bosfor, Büyükdere 35, DifoArt, Doğançay Müzesi, Ferda Art Platform, Galeri 77, Galeri Nev, Krank Art Gallery, Labirent Sanat, Martch Art Project, Merkur, Mine Sanat Galerisi, Mixer, Onearc, Öktem Aykut, Pi Artworks, Pilevneli, Sanatorium, Taksim Sanat, The Empire Project, The Pill, Versus Art Project ve X-ist yer alıyor.