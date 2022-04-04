Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyon’u 10 Nisan’a kadar gezilebiliyor

İstanbul’un önemli kültür sanat destinasyonlarından Akaretler Sıraevler, şehri sanatla buluşturmaya devam ediyor. Bilgili Holding ev sahipliğinde çağdaş sanatın çeşitliliğini, galeriler, bağımsız sanatçılar ve koleksiyoner sergileri ile kutlayan Artweeks@Akaretler’in 6. Edisyon’u, 10 Nisan’a kadar her gün 11.00-20.00 saatleri arasında Akaretler Sıraevler 11,12,15,17,19,37-39, 55 ve B 2/2-3-4 numaralı binalarında ücretsiz olarak gezilebiliyor.

Sinan Temo

Şehri ve sanatı yeniden bir araya getirmenin ve yeniden büyük ilgi görerek açılmasının gururunu yaşayan Bilgili Holding CEO’su Sinan Temo: “Artweeks@Akaretler’i galeriler, koleksiyoner ve solo sanatçıların sergileri ile buluşturmak çok heyecan verici. İstanbul’da, özellikle genç sanatçılar için çekim merkezlerinden biri haline gelmiş Akaretler gibi merkezi bir lokasyonda, birbirinden kıymetli sanatçıları ve sanatın en güzel örneklerini izleyicisiyle, 6. kez, ücretsiz bir şekilde buluşturmuş olmaktan dolayı çok mutluyuz” diyor.

Sabiha Kurtulmuş

Artweeks@Akaretler’in organizatörü Sabiha Kurtulmuş, sanatın geçtiğimiz süreçteki devinim ve gelişimine değinirken, “6. Edisyon’umuzu yaptığımız Artweeks@Akaretler’de Covid-19 önlemlerinden dolayı ara verdiğimiz içeriklerimizi genişlettik. Omurgamızı oluşturan galeri ve koleksiyonerlerin dışında bizlerle aynı anlayışta olan farklı yapılarla beraber yeni içerikler üretmeyi ve projeler yapacağız, NFT de bunlardan birisi. 10 günlük süre içerisinde her gün farklı sunumlar, etkinlikler ve davetlerle sanat izleyicilerini karşılamaya devam edeceğiz” şeklinde konuşuyor.

Kimler katılıyor?

Artweeks@Akaretler’in katılımcı galerileri arasında; .artSumer, Martch Art Project, Sanatorium, The Empire Project, Galeri Nev İstanbul, Anna Laudel, PİLEVNELİ, Versus Art Project, ArtOn İstanbul, Pi Artworks, MERKUR Galeri, Ferda Art Platform, Mixer Art Gallery, Mine Sanat Galerisi ve Öktem Aykut yer alıyor. Difo Art’ın özel bir fotoğraf sergisi düzenlediği ve Carny.io’nun NFT sergisi ile renklendirdiği etkinlik kapsamında, ayrıca Selman Bilal ve Şeli Elvaşvili’nin koleksiyonları da sergileniyor. Etkinliğe Yıldız Holding özel bir sergisi ile katılıyor. Sanatçı Şerife Bilgili Ercantürk de “Bağmana” isimli 4. kişisel sergisiyle Artweeks@Akaretlerde yer alıyor.