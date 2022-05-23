Atatürk Kültür Merkezi’nin gastronomi noktası Divan Brasserie Fuaye

Divan Grubu Genel Müdürü Murat Tomruk ev sahipliğinde gerçekleştirilen bir davetle hizmet vermeye başlayan Divan Brasserie Fuaye, şehrin sanatla buluştuğu Atatürk Kültür Merkezi’nde bulunuyor.

Divan Brasserie Fuaye, 220 kişilik kapasitesiyle İstanbul'un kalbinde, gastronomi, sanat ve kültürün kesişim noktasında etkinliklerden önce keyifli bir akşam yemeği ya da sonrasında terasta manzara eşliğinde geceyi tamamlamak için uygun bir mekân olarak öne çıkıyor. Murat Tomruk, restoranı aynı zamanda bir sanat galerisi gibi kullanacaklarını, farklı sanatçıların yapıtlarını sergileyeceklerini söylüyor.

Mutfağın yönetimi ve koordinasyonunu yıllardır Divan Grubu’nda görev alan Executive Şef Giancarlo Gottardo üstlenmiş, Divan Brasserie’nin deneyimli şefleri de görev almışlar. Divan Brasserie Fuaye’de siyah mürekkepli tagliolini, kürlenmiş somon, fırınlanmış ahtapot gibi seçkin tatlar sunuluyor. Menüde özellikle tuna tataki, power salata ve tamamı fuaye’de üretilen makarnalar gibi lezzetler öne çıkıyor.

Haftanın her günü hizmet verecek olan Divan Brasserie Fuaye, 11.30 - 24.00 saatleri arasında misafirlerini ağırlıyor.