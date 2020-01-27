Atatürk’ün kişisel eşyaları Yapı Kredi Sanal Müze’de

27 Ocak 2020

Yapı Kredi, hayata geçirdiği Sanal Müze ile arşivindeki tüm bilgi, belge ve fotoğrafları gözler önüne seriyor. Sanal Müze’de ziyaretçiler, Cumhuriyetimizin kurucusu ulu önder Atatürk’ün kimsenin görmediği kişisel eşyalarını 360 derece inceleyebiliyor.

Sanal Müze’de yer alan “Atatürk Eşyaları” dört bölümden oluşuyor. Oda görünümüne sahip bölümlerde Atatürk’ün altın divit kalemi, altın mektup açacağı, müzikli sigara kutusu gibi kişisel eşyaları bulunuyor. Ayrıca Büyük Önder’in ahşap bastonu, saati ve madalyalarının yanı sıra ilkokul yıllarında kullandığı Kuran-ı Kerim kabı, Kurtuluş Savaşı sırasında kullandığı tabanca ve annesi Zübeyde Hanım’a ait gözlük çerçevesi gibi çok özel eşyaları da Sanal Müze’de 360 derece görülebiliyor.

1944 – 2019 yılları arasını kapsayan ve Yapı Kredi Tarihi Arşivi’nde tutulan eserlerin sergilendiği Sanal Müze’nin web sitesine yapikredisanalmuze.com üzerinden ulaşılabiliyor.