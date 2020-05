Atelier Rebul'den 125. yıl özel koleksiyonu

18 Mayıs 2020

Atelier Rebul; 1895 yılında İstanbul'un kalbinde, Pera'da başlayan hikâyesinin 125. yılını özel bir koleksiyonla kutluyor. Kurucusu Jean Cesar Reboul’un reçetelerindeki asırlık formülleri bu koleksiyonla yeniden hayat buluyor. Sınırlı sayıda, her biri numaralandırılmış ürünlerden oluşan koleksiyon, 125. yıl özel mührünü taşıyor…

İlk 3 ürün

Koleksiyonun ilk 3 ürünü şöyle:

First Lavender Cologne of İstanbul ilk üretildiği şişesiyle karşımıza çıkarken, onarıcı bakım kremi Derma Cream Original Formula da ilk üretildiği alüminyum tüp ile koleksiyondaki yerini alıyor. Derma Cream'in orijinal formülü, Centella Asiatica içerikli Creme Formula No: 513627'den esinlenilerek yaratıldı.

Üçüncü ürün Damask Rose Hydrolat’ı üretimi ise 100 yıl önce Rebul Eczanesi’nin alt katındaki laboratuvarda başladı. Isparta’da elle hasat edilen taze gül yaprakları, gül esansiyel yağını, gül suyunda muhafaza ederek damıtılırdı. Bu şekilde, gül yağındaki değerli vitaminler, mineraller ve antioksidanlar da hidrolatta tutuldu. Damask Rose Hydrolat, özel antika numaralandırılmış şişesiyle mayıs sonu itibariyle Atelier Rebul 125. Yıl Koleksiyonu'nda olacak!