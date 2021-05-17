Atilla Dorsay’ın “muhteşem kadın dostları”

Atilla Dorsay, tiyatrodan sinemaya, yazarlıktan gazeteciliğe, müzikten müzeciliğe yakından tanıma fırsatı bulduğu, birlikte anılar edindiği, anekdotlar yaşadığı 30 kadının ayrıntılı portrelerini kaleme alarak kitaplaştırdı. Dorsay, Remzi Kitabevi’nden çıkan yeni kitabındaki kadın dostları için “lady”ler ve “diva”lar diyor. Kadının yerinin ve konumunun tartışıldığı günlerde Dorsay’ın bu çalışması, ilgiyle okunacak bir kitap…