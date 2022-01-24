Atölye Cer projesinde ilk sergi açıldı

Evrensel bir değer olan sanatın daha geniş kitlelere yayılması amacıyla faaliyetlerini sürdüren İyilik İçin Sanat Derneği ve Ege Yapı iş birliği ile hayata geçirilen Atölye Cer projesinde iki senedir sanatsal üretimlerine devam eden 15 sanatçının ürettiği eserler, farklı periyotlarla sanatseverler ile buluşuyor.

Türkiye’de bir şantiye alanında hayata geçirilen proje olma özelliğini taşıyan Atölye Cer’de üç ay boyunca devam edecek sergilerin ilkinde Hakan Cingöz, Tolga Turan ve Şevket Sönmez’in resim ve heykellerden oluşan 41 adet eseri yer alıyor.

Sergiler

Cengiz Üstün, Kerem Topuz / 1-15 Şubat; Nebahat Karyağdı / 15-28 Şubat; Batuhan Yaşar Cebli, Ozan Alpay / 1-15 Mart; Alla Güner, Dilek Yalçın, Sinan Dağ, Seher Bediha Yılmaz, Özge Günaydın, Özge Gürkan, Zeynep Yazıcı / 15-30 Mart.

Sergiler, 30 Mart tarihine kadar 10.00 ile 18.00 saatleri arasında Atölye Cer’de görülebilecek. Atölye Cer sergileri aynı zamanda dijital olarak İyilik İçin Sanat Derneği’nin www.iyilikicinsanat.org web sitesinden de takip edilebiliyor.