Ay sonuna kadar İstanbul, İzmir, Bodrum, Denizli, Gaziantep’te “Restoran Haftası”

Teması bu sene “sürdürülebilirlik” olan 11’inci Restoran Haftası ay sonuna kadar Metro Türkiye ana sponsorluğunda Dude Table Gastronomi ve Pazarlama Ajansı tarafından gerçekleştiriliyor. Akasya AVM’nin Alışveriş Merkezi sponsoru Hellmann’s’ın ise Sokak Lezzetleri Sponsoru olduğu Restoran Haftası süresince katılımcı restoranlar, etkinliğe özel olarak oluşturdukları sürdürülebilirlik temalı menülerini daha uygun fiyatlarla lezzet severlerle buluşturuyor. Bu yılki programda Metro Türkiye’nin ana sponsorluğunda gerçekleştirilecek “35 Yaş Altı 3 Şef” yarışması ise ilk kez düzenleniyor. Yarışma, Türk mutfağını sürdürülebilir bir geleceğe taşıyacak genç şefleri öne çıkarmayı ve desteklemeyi amaçlıyor.

Restoran Haftası’nda 60 ve 90 TL’lik menülere ek olarak, 125 TL’lik Restoran Haftası Tabakları ve 225 TL’lik Tadım Menüleri de bulunuyor. Restoran Haftası’na katılan markalar menülerini “sürdürülebilirlik” teması kapsamında, atıksız mutfak disiplinine uygun, yerel & coğrafi işaretli, vegan & vejetaryen menüler olarak üç kategoride oluşturuluyor.

Türk Mutfağı 2.0 Konferansı

Restoran Haftası’nda Türk mutfağı farklı perspektiflerden ele alınıyor. Etkinlik programına ilk kez 2019 yılında alınan ve gastronomi profesyonellerini buluşturarak her yıl farklı bir temayı işleyen Türk Mutfağı 2.0 Konferansı’nın bu yılki teması ise “Sürdürülebilirlik.” 14 Mayıs’ta Feriye’de düzenlenecek olan ve ana sponsorluğunu Metro Türkiye’nin üstlendiği konferansta gastronomi profesyonelleri, sürdürülebilir Türk mutfağı üzerine konuşacak. Konferansa katılım için başvurular Restoran Haftası web sitesi üzerinden yapılacak.

Genç Şeflere Prag’ta Eğitim Hakkı

Bu yıl Restoran Haftası kapsamında ilk kez düzenlenen “35 Yaş Altı 3 Şef Yarışması”nda genç şefler Türk mutfağının sürdürülebilirlik elçileri olmak için yarışacak. Ana sponsorluğunu Metro Türkiye’nin üstlendiği etkinlikte finale kalan 3 genç şefe Prag’ta bulunan Metro platformunda eğitim hakkı verilecek. Yarışmanın jüriliğini; Gastronometro Direktörü Maximillian J.W. Thomae, Dude Table Gastronomi Ajansı Başkanı Funda İnansal, Gazeteci- Gastronomi Yazarı Ebru Erke ve Cooks Grove Kurucusu Şef Şemsa Denizsel üstelenecek. Atıksız mutfak prensibiyle hazırladıkları reçeteleri ile jüri karşısına çıkacak 10 aday arasından seçilen üç şef Restoran Haftası son haftası açıklanacak.

Hangi restoranlar katılıyor?

Her yıl tutkunlarının merakla beklediği Restoran Haftası’na sürdürülebilirlik temasında oluşturdukları menülerle katılan restoranlar ise şöyle: 2 Bites, Alaçatı İmren, Alaf Bistronomi, Ali Ocakbaşı, Alter Cadde, Anadoluhan, Araka, Asuman Akasya AVM, Banko Burger, Barmy, Basta! Street Food Bar, Bi Nevi Deli, BigChefs, Boter, Café 33 by Bistro 33 Akasya AVM, Chop’t, Daş Mutfak, Del Mare, Dem, Divan Gaziantep, Divan İstanbul, Divan İstanbul Asia, Divan İstanbul City, Divan Pub & Brasserie’ler, Ek Biç Ye İç, Elbet Steakhouse Akasya AVM, Food Hall, Foxy, Frontiere İstanbul, Gia Urla, Good Stuff Market, Gram, Halat by Divan, Hiç Urla, House of Ekria Alaçatı, IL Cortile İstanbul, İnkase, Karnas Vineyards, Kase No.16, Ken Sushi & More, Kokoa, Kokoreçci Baki Usta, Köşebaşı, Labada Denizli, Lime Alaçatı, Lokanta Feriye, Madam Niça, Markus Ribs, Maromi by Divan, Midpoint Akasya AVM, Muutto İstanbul, Nişantaşı Brasserie, Octo, Pandeli, Perihan Meyhane, Rita Deli, Rita Moda, Osteria Salvatore, Sanayi 313, Sanayi Bahçe, Snob Street Food, Sou Baker, Tamirane Akasya AVM, The Souq İstanbul, Tutti Deli Catering, Vino Locale, Yamo Sushi, Yumami Street Food.